دامداری پرواری در روستای مشارع خرمشهر افتتاح شد

محمد مطرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دامداری ظرفیت ۴۰۰ راس دام پرواری را دارد که به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور مسئولان افتتاح شد.

وی، مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به این پروژه را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی به این پروژه اختصاص یافته و حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نیز سهم آورده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر در ادامه نیاز خرمشهر به گوشت قرمز را معادل دو هزار و ۴۰۰ تن اعلام کرد و افزود: تولید سالیانه گوشت قرمز در شهرستان یک هزار تن است که یک هزار و ۴۰۰ تن موازنه منفی دارد و برای تامین گوشت مورد نیاز نیازمند واردات گوشت هستیم.

وی، ایجاد واحدهای دامداری بیشتری را راهکاری برای بی نیاز شدن از واردات گوشت قرمز دانست و گفت: با توجه به نیاز شهرستان، می توان با ایجاد واحدهای دامداری بیشتر، رقم موازنه منفی را به تدریج کاهش داد و حتی شهرستان قادر به صادر کردن گوشت قرمز نیز خواهد بود.

مطرودی همچنین از مشکل تامین علوفه و آب به عنوان معضلات بخش دامداری شهرستان یاد کرد.

