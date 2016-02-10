به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان یزد اظهار داشت: در استان یزد هر ۲۵ کاندیدا برای کسب یک کرسی در مجلس شورای اسلامی رقابت می‌کنند که این امر زمینه‌ساز رقابت آزاد با سلایق مختلف خواهد بود و در مجموع شرایط خوبی برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای در استان یزد فراهم شده است.

وی افزود: فرهنگ و بلوغ سیاسی خوب و بالای مردم و پایداری به قانون در این استان باعث شده است تاکنون شاهد هیچ گونه پرونده تخلف و جرم انتخاباتی نباشیم و فقط چند مورد کوچک و کم اهمیت در استان اتفاق افتاده است که با تذکر و صحبت حل و فصل شد.

حبیبی بیان کرد: البته زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی و تلاش کاندیداها برای جلب آراء بیشتر مردم، احتمال تخلفات و جرائم احتمالی را بالاتر می برد و بدون تردید در آن زمان بار سنگین کار بر مسئولان بیشتر می شود که باید آمادگی بیشتری برای آن زمان وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد از برگزاری همایش جامع انتخابات با حضور همه کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و رؤسای ستادهای نامزدهای انتخاباتی استان یزد خبر داد و افزود: این همایش به منظور بیان تمام قوانین حاکم بر انتخابات و تبلیغات و تبیین و ترسیم خطوط قرمز برگزار می شود و بدون تردید این برنامه نقش موثری در کاهش جرائم و تخلفاتی که از سر بی اطلاعی و جهل به قوانین رخ می دهد، خواهد داشت.

وی دقت در دعوت از سخنران های خارج از استان را خواستار شد و گفت: فرمانداران نظارت نمایند افراد مسئله دار، آرامش استان را مخدوش نکنند.

حبیبی تصریح کرد: انتخابات مربوط به یک سلیقه و یا طیف خاص نیست و همه احزاب و طیف های سیاسی ثبت شده و شناسنامه دار کشور می توانند در تبیین اهداف حزبی و گرم کردن تنور انتخابات اقدام نمایند.

وی بار دیگر برخورد با هرگونه تخلف و بداخلاقی انتخاباتی را از مسئولان ذی ربط خواستار شد و تأکید کرد: نیروی انتظامی در برخورد با جرائم مشهود و در ملأعام در اسرع وقت برخورد کند و برای سایر جرائم نیز ضمن اخذ مجوزهای مرتبط قضایی، اقدام قانونی را انجام دهد.