انگلیس به شرق اروپا نیرو اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای انگلیسی به همراه نیروهای کشورهای ناتو مانند آلمان و آمریکا به زودی به منطقه بالکان و شر اروپا اعزام می شوند.

این تعداد نیروها برای مقابله احتمالی با نیروهای روسی اعزام می شوند.



احتمالا نیروهای نظامی انگلیسی به نزدیکی مرزهای روسیه اعزام میشوند تا در برنامه های ناتو برای مقابله با هر اقدام تحریک آمیز از سوی روسیه آماده باشند.



وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل دیدار و درباره این موضوع نیز گفتگو خواهند کرد.

قرار است در دیدار وزاری دفاع درباره برنامه جدید ناتو در راستای تقویت نیروهای نظامی حاضر در بالتیک، مرکز و جنوب اروپا بحث شود.ستان خواهد بود.