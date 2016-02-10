افتتاح ایستگاه مترو مهرآباد تا پایان سال/وضعیت خطوط ۶ و ۷ مترو

به گزارش خبرنگار مهر، هابیل درویشی در مراسم بهرهبرداری از شانزدهمین ایستگاه خط ۳ مترو تهران (میرزای شیرازی) با بیان اینکه با بهرهبرداری از این ایستگاه، تعداد سفرهای خط ۳ مترو به یکمیلیون سفر در روز میرسد، گفت: پیشبینی میکنیم از همین امروز ۳۰ هزار سفر از این ایستگاه انجام میشود.
وی با بیان اینکه در اسفند امسال تعداد سفرهای مترو به ۴ میلیون سفر خواهد رسید، افزود: خط ویژه مهرآباد نیز تا پیش از عید به بهرهبرداری میرسد که امیدواریم ۷۰ هزار سفر در این خط انجام شود.
مدیرعامل شرکت مترو تهران از ورود ۵۰ واگن قطار پیش از سال به خطوط مترو خبر داد و اضافه کرد: دو پروژه خط ۶ و ۷ مترو در اولویت ساخت هستند که پیشبینی میکنیم خط ۷ تا سال ۹۵ به بهرهبرداری برسد و خط ۶ نیز پیش از پایان عمر مدیریت فعلی شورا و شهرداری یعنی در سال ۹۶ به بهرهبرداری برسد.
درویشی ابراز امیدواری کرد: با اتمام خطوط فعلی مترو، روزانه ۹ میلیون سفر با مترو انجام شود.
به گفته مدیرعامل شرکت مترو تهران، ۸۰ درصد تجهیزات ساخت مترو در حال حاضر بومیسازی شده است.
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