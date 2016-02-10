اقبال جهان به چرم ایران ارمغان پساتحریم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مهدیان مدرس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران در گفتگو با ستاد خبری پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با اشاره به جایگاه چرم در مد و لباس گفت: چرم درب ازار مد ولباس با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت و در کنار پارچه از جایگاه ویژهای بر خوردار شد تا آنجا که امروز در تولیدات داخلی برندهای معتبریوجود دارد که قابل رقابت با برندهای خارجی هستند.
وی افزود: در گذشته به دلیل وجود تحریم تولیدات چرم با مشکلاتی روبه رو بود به گونهای که نمیتوانست وارد بازار رقابتی شود اما با از بین رفتن تحریمها امکان رشد و پیشرفت در این زمینه فراهم شد.امروز طراحی پوشاک چرم و بازاریابی از بحثهای مهمی است که نیاز به توجه و بررسی صاحب نظران و کارشناسان دارد.
مهدیان در ادامه درباره ورود رشته چرم به فضای آموزشی دانشگاه خاطر نشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران نخستین دانشگاهی است که به آموزش رشته چرم میپردازد. این اتفاق در صنعت چرم بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. علاوه بر آن که قصد داریم در مقطع کاردانی وکارشناسی رشته طراحی پوشاک چرم یا دوخت را وارد کنیم تابه این ترتیب موجب پدید آمدن خلاقیتهایی در این حوزه شویم، طراحی چرم بحث تازهای است که به یقین با ورود خود در عرصه مد و لباس تحولات بسیاری را بوجود میآورد.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران با اشاره به محدودیتهایی که در زمینه مد و لباس وجود دارد توضیح داد: نمایش زنده و فشن همواره در مد جایگاه ویژهای داشته است. اما این موضوع در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار میگیرد و دلایل متعدد از کانون توجه مردم به دور افتاده است.
وی در انتها خاطرنشان کرد: امیدوارم با برگزاری جشنواره فرهنگ سازی در جهت توجه به مد به عنوان یک هنر حایز اهمیت در زندگی اجتماعی نهادینه شود.
پنجمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر به همت بنیاد فرهنگی اصناف ایران و دبیری منصور حسینی برگزار خواهد شد.
نظر شما