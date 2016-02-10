آمادگی پلیس راهور برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر سردار تقی مهری با اشاره به سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهارداشت: بر این اساس روز پنجشنبه مردم ایران اسلامی پس از طی مسیرهای راهپیمایی به منظور تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) گرد هم می آیند و بار دیگر وحدت، اقتدار و همبستگی خود را در منظر جهانیان به نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: بر این اساس پلیس راهور ناجا در تمامی شهرهای کشور و در طول مسیرهای راهپیمایی با اتخاذ تدابیر ویژه و بکارگیری تمامی امکانات و پرسنل خود با همکاری سایر رده های ستاد برگزاری مراسم ۲۲ بهمن نسبت به برقراری نظم و امنیت برای برگزاری باشکوه این مراسم اقدام می کند.

رئیس پلیس راهور ناجا به شهروندان توصیه کرد: حتما از محل های پیش بینی شده برای پارک خودرو و موتورسیکلت های خود استفاده کرده و تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مبادی راهپیمایی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه بعضا تغییراتی در شهرها برای مسیرهای دسترسی به فرودگاه و راه آهن در طول مراسم برگزاری ایجاد می شود، تصریح کرد: بر این اساس توصیه می کنیم شهروندان ضمن توجه به توصیه های پلیس راهور هرگونه محدودیت تردد را از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور استان ها یا شماره ۱۲۰ جویا شوند.