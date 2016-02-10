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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد؛

آمادگی پلیس راهور برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن

آمادگی پلیس راهور برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن

رئیس پلیس راهور ناجا، از آمادگی کامل پلیس راهور برای برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار تقی مهری با اشاره به سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهارداشت: بر این اساس روز پنجشنبه مردم ایران اسلامی پس از طی مسیرهای راهپیمایی به منظور تجدید میثاق با آرمان های انقلاب  و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) گرد هم می آیند و بار دیگر وحدت، اقتدار و همبستگی خود را در منظر جهانیان به نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: بر این اساس پلیس راهور ناجا در تمامی شهرهای کشور و در طول مسیرهای راهپیمایی با اتخاذ تدابیر ویژه و بکارگیری تمامی امکانات و پرسنل خود با همکاری سایر رده های ستاد برگزاری مراسم ۲۲ بهمن نسبت به برقراری نظم و امنیت برای برگزاری باشکوه این مراسم اقدام می کند.

رئیس پلیس راهور ناجا به شهروندان توصیه کرد: حتما از محل های پیش بینی شده برای پارک خودرو و موتورسیکلت های خود استفاده کرده و تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مبادی راهپیمایی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه بعضا تغییراتی در شهرها برای مسیرهای دسترسی به فرودگاه و راه آهن در طول مراسم برگزاری ایجاد می شود، تصریح کرد: بر این اساس توصیه می کنیم شهروندان ضمن توجه به توصیه های پلیس راهور هرگونه محدودیت تردد را از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور استان ها یا شماره ۱۲۰ جویا شوند.

کد مطلب 3047977

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