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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

در جزوه «هجوم پنهان» تبیین شد؛

آثار پنهان تمدن غرب بر تمدن اسلامی

آثار پنهان تمدن غرب بر تمدن اسلامی

جزوۀ «هجوم پنهان»، از دکتر وحید یامین‌پور در باب آثار پنهان تمدن غرب بر تمدن اسلامی به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ « هجوم پنهان » درس‌گفتاری از دکتر «وحید یامین‌پور» در باب آثار پنهان تمدن غرب بر تمدن اسلامی است. این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مى‌باشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شده است و به همت موسسه علمی فرهنگی سدید، پس از پیاده‌سازى و ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى‌گیرد.

در این نوشتار، وحید یامین‌پور با اشاره‌ای اجمالی به تاریخ مواجهۀ ما با غرب و تاریخ تولد غرب‌زدگی در ایران، به نحوۀ صحیح تمدن‌سازی اشاره می‌نمایند و در ادامه به نحوۀ تأثیرگذاری پدیده‌های مدرن نظیر یخچال، تلویزیون، فست فود، سفرهای امروزی، معماری مدرن، اوقات فراغت، موبایل، سینما و ... بر پدیده‌های اجتماعی و فرهنگ ایرانی اسلامی نظیر خانواده، تربیت فرزندان، فرزندآوری، طلاق، حیا و حجاب، غیرت، حقوق زن و شوهر، کار مردان، سفره، کتاب‌خوانی، معماری سنتی و به طور کلی سبک زندگی می‌پردازند. در انتها سیر مطالعاتی با محوریت کتب اساتیدی چون شهید مطهری، شهید آوینی، امام خمینی و علامه طباطبایی ارائه می‌نمایند.

این جزوه به صورت الکترونیکی منتشر شده است و برای تهیۀ این جزوه می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرسsadidisu.ir مراجعه کنید.

کد مطلب 3047982

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