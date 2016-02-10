به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ « هجوم پنهان » درس‌گفتاری از دکتر «وحید یامین‌پور» در باب آثار پنهان تمدن غرب بر تمدن اسلامی است. این درس‌گفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مى‌باشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شده است و به همت موسسه علمی فرهنگی سدید، پس از پیاده‌سازى و ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى‌گیرد.

در این نوشتار، وحید یامین‌پور با اشاره‌ای اجمالی به تاریخ مواجهۀ ما با غرب و تاریخ تولد غرب‌زدگی در ایران، به نحوۀ صحیح تمدن‌سازی اشاره می‌نمایند و در ادامه به نحوۀ تأثیرگذاری پدیده‌های مدرن نظیر یخچال، تلویزیون، فست فود، سفرهای امروزی، معماری مدرن، اوقات فراغت، موبایل، سینما و ... بر پدیده‌های اجتماعی و فرهنگ ایرانی اسلامی نظیر خانواده، تربیت فرزندان، فرزندآوری، طلاق، حیا و حجاب، غیرت، حقوق زن و شوهر، کار مردان، سفره، کتاب‌خوانی، معماری سنتی و به طور کلی سبک زندگی می‌پردازند. در انتها سیر مطالعاتی با محوریت کتب اساتیدی چون شهید مطهری، شهید آوینی، امام خمینی و علامه طباطبایی ارائه می‌نمایند.

این جزوه به صورت الکترونیکی منتشر شده است و برای تهیۀ این جزوه می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرسsadidisu.ir مراجعه کنید.