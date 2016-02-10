به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کییف برگزار می شود، و ترکیب نهایی تیم های ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی
۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان- وحید میرفتح الهی
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه- عظیم گرمسیری
۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی
۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح- یوسف اخباری
۸۵ کیلوگرم: داود اخباری
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده - داود گیل نیرنگ
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده
سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد
مربیان: بهروز حضرتی پور- محمدعلی چمیانی- مهرداد اسفندیاری فر
سرپرست: بهروز حضرتی پور
کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری
۶۵ کیلوگرم: میثم حیدری
۷۰ کیلوگرم: سعید داداش پور
۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی
۸۶ کیلوگرم: رضا بیات- محمدجواد ابراهیمی
۹۷ کیلوگرم: حسن رحیمی
۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری
سرمربی: امیر توکلیان
مربیان: علی اصغر بذری و جعفر دلیری
همچنین برنامه این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه ۲۳ بهمن:
ساعت ۱۷ تا ۱۸: وزن کشی اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه ۲۴ بهمن ماه:
ساعت ۹ تا ۱۷ و ۱۸:۳۰ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی وفینال اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸: وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۲۵ بهمن ماه:
ساعت ۹ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، رده بندی وفینال اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
اختلاف ساعت اوکراین با ایران ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۹ به وقت اوکراین، ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.
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