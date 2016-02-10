به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کی‌یف برگزار می شود، و ترکیب نهایی تیم های ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان- وحید میرفتح الهی

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه- عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی

۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح- یوسف اخباری

۸۵ کیلوگرم: داود اخباری

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده - داود گیل نیرنگ

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده

سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد

مربیان: بهروز حضرتی پور- محمدعلی چمیانی- مهرداد اسفندیاری فر

سرپرست: بهروز حضرتی پور

کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری

۶۵ کیلوگرم: میثم حیدری

۷۰ کیلوگرم: سعید داداش پور

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی

۸۶ کیلوگرم: رضا بیات- محمدجواد ابراهیمی

۹۷ کیلوگرم: حسن رحیمی

۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری

سرمربی: امیر توکلیان

مربیان: علی اصغر بذری و جعفر دلیری

همچنین برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

جمعه ۲۳ بهمن:

ساعت ۱۷ تا ۱۸: وزن کشی اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۲۴ بهمن ماه:

ساعت ۹ تا ۱۷ و ۱۸:۳۰ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی وفینال اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸: وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۵ بهمن ماه:

ساعت ۹ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، رده بندی وفینال اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت اوکراین با ایران ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۹ به وقت اوکراین، ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.