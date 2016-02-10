جرئیات مراسم تجلیل از هنرمندان درگذشته سال ۹۴ به بحث گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی مراسم آیین هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۴ که در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، با حضور مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و جمعی از نمایندگان انجمن‌های هنری و همچنین نمایندگان شهرداری تهران، صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه ۲۰ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم و توجه به هنرمندان درگذشته و زنده نگاه داشتن یاد آنها گفت: در سال‌های اخیر در خانه هنرمندان ایران سنت نیکو بزرگداشت هنرمندان درگذشته برگزار می‌شده است، امسال نیز بنا داریم به این سنت نیکو ادامه دهیم و یاد هنرمندان درگذشته سال جاری را زنده کنیم.

وی افزود: بزرگداشت هنرمندان درگذشته اگرچه قدم کوچکی است اما می‌تواند نام آنها را در میان ما زنده نگاه دارد. حضور هنرمندان بزرگ و پیشکسوتان عرصه‌های مختلف هنری در کنار یکدیگر به نوعی نشان از احترام به جایگاه همه هنرمندان درگذشته این سرزمین است.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تلاش خانه هنرمندان ایران به هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم گفت: خانه هنرمندان ایران امیدوار است با همکاری انجمن‌های مختلف هنری و نهادهای فرهنگی و هنری، امسال مراسم بهتری در مقایسه با سال های قبل برگزار کند.

تهیه لیست دقیق هنرمندان درگذشته هر استان

رجبی معمار در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تاکنون نامه‌نگاری‌های بسیاری با استان‌های مختلف برای تهیه لیست دقیق هنرمندان درگذشته هر استان انجام شده است. هم‌چنین با هماهنگی‌های انجام شده با انجمن های مختلف هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش می‌کنیم نام هنرمندی مورد غفلت واقع نشود.

وی در ادامه با درخواست همکاری و همفکری بیشتر با نهادها و انجمن‌های هنری در برگزاری این مراسم گفت: از همه نهادها و انجمن‌های هنری مجدداً درخواست می‌کنم تا با پیشنهادها و نکاتی که به ما ارائه می‌دهند به کیفیت برگزاری این مراسم کمک کنند، چراکه این مراسم نه فقط متعلق به خانه هنرمندان ایران بلکه متعلق به همه هنرمندان است و هرکسی که می تواند در هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم کمکی کند، خانه هنرمندان ایران سپاسگزار او خواهد بود.

در ادامه این نشست سیدعماد حسینی معاون پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران به گزارش مختصری از فعالیت های انجام شده اشاره کرد و گفت: در کنار برگزاری این مراسم، در حال تهیه کتابی هستیم که به شرح حال هنرمندان درگذشته و معرفی هریک از آنها اختصاص دارد. تاکنون ۱۰۷ هنرمند درگذشته در رشته های مختلف هنری شناسایی شده اند که اطلاعات بیش از ۶۰ نفر آنها به طور دقیق جمع آوری شده است.

علیرضا غفاری مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه هنرمندان ایران نیز با اشاره به تهیه بانک جامع هنرمندان ایران گفت: خانه هنرمندان ایران در حال تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع از تمامی هنرمندان کشور در تمامی رشته های مختلف هنری است. این بانک اطلاعاتی قطعاً می تواند در سال های آینده به برگزاری هرچه بهتر مراسمی چون بزرگداشت هنرمندان درگذشته کمک بسیار زیادی کند.

معرفی هنرمندان درگذشته برای مردم هر شهر

در بخش دیگری از این نشست جواد بختیاری رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با اشاره به نحوه انعکاس این مراسم گفت: در کنار برگزاری این مراسم، نحوه انعکاس و معرفی درست این مراسم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بهتر است با معرفی هر یک از هنرمندان درگذشته در شهرها و استان های مختلف، مردم با هنرمندان استان خود بیشتر آشنا شوند. برگزاری این مراسم فرصت خوبی است برای ارتباط بیشتر مردم با هنر و هنرمندان خود. تهیه کتابی از هنرمندان درگذشته نیز قطعاً در راستای شناخت بهتر مردم از هنرمندان خود کمک خواهد کرد.

ایرج راد نایب رئیس خانه تئاتر نیز در سخنانی کوتاه گفت: مراسم بزرگداشت هنرمندان درگذشته برای اولین بار پنج سال پیش در خانه تئاتر برگزار شد. تلاش کردیم این مراسم از سوی خانواده تئاتر ایران با همکاری و همدلی همه‌ی اعضا به بهترین شکل برگزار شود. امروز نیز می‌توانیم با یک حال و هوای عاشقانه و یک برنامه‌ریزی خوب این مراسم را به نحوی برگزار کنیم که بیشترین تاثیر ممکن را در جامعه داشته باشد.

فاطمه راکعی مدیرعامل انجمن شاعران ایران و کامران ملکی دبیر هیات مدیره خانه سینما نیز با تشکر از برگزاری این مراسم از سوی خانه هنرمندان ایران از آمادگی خود برای همکاری بیشتر با خانه هنرمندان ایران برای برگزاری این مراسم خبر دادند.

در این نشست همچنین مهدی یوسف مدیر امور فرهنگی سازمان صداوسیما، داریوش رضوانی مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهر تهران در برگزاری مراسم هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۴ اعلام آمادگی کردند.

مراسم بزرگداشت هنرمندان درگذشته همچون سال‌های گذشته در نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.