متاسفانه رايانه هاي ثبت امتياز مشكل اساسي دارند

اصغرطهماسبي سرپرست تيم تكواندوهما با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: متاسفانه سهيل مولانا مرتب تمرين نمي كند و همين عدم تمرين دركنارتيم باعث شد نتواند پيروزازميدان خارج شود وبااميد عباسي كه روي برد وحساب كرده بوديم، مادرپايان بازي به تمام اعضاي تيم هشدار داديم كه ازاين پس درتمرينات بايد حضوري فعال داشته كه چرا كه ما هزينه زيادي انجام داده ايم وبايد باصرف اين هزينه ها نيزنتيجه لازم را كسب كنيم.

طهماسبي كه تيمش توانست درخانه ذوب آهن را متوقف كند، درمورد داوريها تصريح كرد: هرچند سطح قضاوت ها نسبت به دوره هاي قبل بهتر شده است ولي كماكان مشكل وجود دارد. متاسفانه رايانه ها ضعف دارند وكسي هم براي رفع آن اقدام نمي كند. 3 داور باهم امتيازمي دهند وچون فاصله سوئيچ كردن بيشترازيك ثانيه است امتيازثبت نمي شود. اين يك اشكال بزرگ است كه فدراسيون بايد نسبت به رفع آن همت كند ويا يك داور برجسته كه را درميان همه مقبوليت دارد را براي رفع اين مشكل مامور كنند.

سرپرست هما در پايان پيرامون وضعيت اميد غلام زاده گفت: اميد بازيكن خوبي است كه سالها درتيم ما عضويت داشته است. اوخود نيزعلاقمند به حضوردرتيم مااست ونيزمتعاقبا علاقمند به حضوراوهستيم. اگرمشكل اوطبق قانون جديد رفع شود خيلي مايل هستيم درنيم فصل دوم ازوجود او استفاده كنيم.