راه دسترسی به بخش زاغه تعریض شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجست پور صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از بخش زاغه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت گاز استان طی دو سال اخیر اقدامات مطلوبی برای گاز رسانی به روستاها انجام داده است، اظهار داشت: اکثر روستاهای بالای ۲۰ خانوار و برخی از روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار استان گاز رسانی شده اند.

وی با بیان اینکه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم سال آینده همه روستاهای بخش زاغه گاز رسانی شوند، تصریح کرد: مردم زاغه انتظاراتی از مدیریت ارشد استان دارند که یکی از آنها اجرای شبکه پایین دست سد ایوشان است.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه یکی دیگر از خواسته های مردم زاغه تعریض پل هرو و راه دسترسی به این بخش است، افزود: متاسفانه طی امسال ۵ جوان در این مسیر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و نیاز است اقدام جدی برای این مسئله شود.