مازاد تراز تجاری فرصتی برای اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان صبح چهارشنبه در مراسم اقتتاح ساختمان گمرک مازندران، شمار گمرکات کشور را ۱۵۰ گمرک بیان کرد و گفت: در سالی که سیاست های دولت ملهم از اقتصاد مقاومتی است، میزان صادرات نسبت به واردات در کشور بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه دو تا سه میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داریم که برای کشور یک فرصت می‌شود، گفت: بعد ازپسابرجام با رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه زیرساختها و رویکردها برای رشد اقتصادی در پسابرجام فراهم است، گفت: فرصت خوبی برای توسعه مناسبات با دیگر کشورهاست.

وی با بیان اینکه محدودیت ارزی را با کشور روسیه برداشته ایم یادآورشد: در دولت عزم جدی برای توسعه مناسبات وجود دارد و باید بخش خصوصی در این حوزه نقش آفرینی کند.

وی با بیان اینکه ایران اصلی ترین مسیر راه ابرایشم را تعیین می کند از سرمایه گذاری چینی ها در حوزه اقتصادی خبر داد و خواستار گسترش سیستم اظهار از راه دور در گمرکات استان مازندران شد و گفت: همچنین پرداخت الکترونیک از طرح های خوبی است که باید توسعه یابد.

کرباسیان با بیان اینکه اولین تولید کننده گل در کشور مازندران است، تاکید کرد: باید از نظر حمل و نقل و زیرساختها را مهیا کنیم و در زمینه زمان سنجی و ارزش باید موارد مورد نیاز رعایت شود.

وی ایجاد پنجره واحد و تجارت جهانی را لازم برشمرد و گفت: پنجره واحد و گواهی مبداء الکترونیک در گمرکات مازندران باید راه اندازی شود و با راه اندازی این طرح ها، صادرکننده و وارد کننده از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

رئیس کل گمرکات کشور به قانون رفع موانع تولید اشاره و اضافه کرد: ۳۵ میلیون تن ظرفیت تولید کارخانجات کشور است که در حال حاضر ظرفیت بسیاری از کارخانجات خالی است و باید با اجرای قانون رفع موانع تولید، مشکلات موجود رفع شود.

کرباسیان با اشاره به اینکه گمرک دیجیتال و حرکت روبه جلو شعار سازمان جهانی گمرک است یادآور شد: گمرک ایران در تحقق این شعار پیشگام بوده است.