شناسایی ۲۶ انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای کبودراهنگ

باقرپور قاسمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در راستای اعمال مدیریت بهینه مصرف آب شرب در روستاهای شهرستان کبودراهنگ نسبت به شناسایی انشعابات غیرمجاز و تعویض کنتورهای خراب مشترکان و رفع نشتی در شبکه‌های توزیع آب شرب اقدام شد، گفت: در هفته گذشته ۲۶ مورد از این انشعابات شناسایی، قطع و با عاملان آن برخورد شد.

رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان کبودراهنگ همچنین با بیان اینکه هرچند در این فصل شاهد بارش‌ها و نزولات جوی بوده‌ایم اما این میزان بارندگی پاسخگوی نیاز شهرستان نبوده و نیست، گفت: روستاییان باید نسبت به رعایت الگوی مصرف آب توجه لازم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: همکاری و مشارکت روستاییان نقش به‌سزایی در انجام وظیفه شرکت آبفار در آب‌رسانی به روستاها خواهد داشت.

پورقاسمی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد دو روستا در شهرستان کبودراهنگ با تانکر آب‌رسانی می‌شوند، گفت: پیش از این تعداد روستاهایی که با تانکر آب‌رسانی می‌شدند بیشتر بود اما با اقدامات لازم تعداد آنها به دو روستا کاهش یافته است.

وی تعمیر تابلوهای برق چاه‌های آب شرب روستاهای نوآباد و کوریجان، تعمیر دستگاه‌های کلریناتور روستاهای حاتم‌آباد، آبمشکین، اکنلو، سردارآباد، خان‌آباد و طراقیه را از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان کبودراهنگ دانست.

وی توزیع پودر پرکلرین و تعویض کپسول در روستاهای طاس‌تپه، جگنلو، اکنلو و آبمشکین را از دیگر اقدامات امور آبفار در راستای خدمت‌رسانی به روستاییان دانست و گفت: تأمین آب بهداشتی و سالم برای روستاییان یکی از اقدامات اصلی آبفار است.