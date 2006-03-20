نفت ايران با قطع وابستگي به "غير " ملي مي شود // هنوز در بعضي از زمينه ها به خارجي ها وابسته هستيم

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيدكاظم وزيري هامانه درپيامي به مناسبت روز ملي شدن صنعت نفت گفت : امروزه اگر صنعت نفت در بعد حاكميتي و سياست گذاري "ملي " و به طور كامل با فكر واراده "ايراني " اداره مي شود اما درنهايت تاسف بايد گفت كه در برخي زمينه ها همچنان نيازمند به "غير "هستيم .

وي افزود : تا زماني كه نيازها ازدرون كشورو با نيروو سرمايه ايراني برآورده نشود مديون نسلي كه صنعت نفت را در "مسير ملي شدن " قرارداد، باقي خواهيم ماند .

وي تصريح كرد : ملت ما درطول تاريخ ثابت كرده است كه شايستگي و توان آن را دارد كه زنجيرهاي وابستگي و نياز به "غير" را بگسلد و نسل امروز نيز نشان داده است كه ميراث دار گذشتگان خود است .

وزير نفت در اين پيام خود تصريح كرد : جوانان ما در عرصه رقابت هاي علمي جهاني گوي سبقت را از همطرازان خود در دنيا ربوده اند و به يقين با رهبري و مديريت درست اين نيروهاي توانمند زمينه قطع كامل نياز به "غير " فراهم خواهد شد .

به گفته وي ، كشف حوزه ها و ميادين نفت وگاز ، اجراي پروژه هاي عظيم نفت وگاز ، توسعه شبكه هاي انتقال و توزيع و ... نشاني از توانمندي و شايستگي هاي نسل امروز است .

وي در بخش ديگر اين پيام تاكيد نمود: ملت ما شايسته سرافرازي و بزرگي درجهان امروز است و اسباب بزرگي را به تمامي در اختيار دارد درنتيجه بايد با استعانت از ذات ذوالجلال و با تلفيق فكر و نيروي خلاق جوانانمان كه به سلاح علم و ايمان مجهز هستند و تجربيات چندين دهه پيشكسوتان آنگونه عمل كنيم كه آيندگان نيز از ما به نيكي ياد كنند و آنچه را امروز ما به عنوان آرزو و چشم انداز در سر داريم ، به عين شاهد باشند .

وزيري هامانه اظهارداشت : نفت آن روزي به طوركامل "ملي " مي شود كه زمينه ساز توسعه همه جانبه كشور باشد و هر قطره نفتي كه از دل خاك بيرون مي آيد به سرمايه دير پاي بدل شود كه آسايش و رفاه نسل هاي آتي از قبل آن حاصل آيد .

به گفته وزير نفت ، نفت را روزي بايد "ملي " گفت كه اثر وجودي و ثمره بهره برداري از آن و تاثير سازنده اش در دور افتاده ترين نقاط كشور رفاه و آسايش نسل هاي آتي را رقم بزند .

وي در پايان گفت : با تبريك سالروز آغاز ملي شدن صنعت نفت از خداوند متعال مسثلت دارم در آينده نزديك شاهد روزي باشيم كه نفت به تمام معنا "ملي " و بدون هيچگونه وابستگي به "غير " در همه ابعاد " ايراني " باشد .