قالیباف سخنران مراسم ۲۲ بهمن در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ۲۲ بهمن فردا همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان خوزستان برگزار می شود این در حالی است که سازمان هواشناسی استان، پیش بینی بارش خفیف باران در برخی شهرهای استان در این روز را کرده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان هوای روز ۲۲ بهمن این استان را نیمه ابری در پاره ای از نقاط ابری در اکثر مناطق همراه با بارش خفیف و پراکنده، در مناطق شرقی همراه با بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی کرده است.

این اداره کل پیش بینی کرده است که با ورود سامانه بارشی نسبتا ضعیف به نیمه غربی کشور از اواخر وقت امروز شاهد افزایش ابر در آسمان استان خوزستان خواهیم بود و به تدریج از فردا بارش‌های پراکنده و نسبتا ضعیف در نواحی شمالی استان از جمله ایذه، دهدز، مسجدسلیمان، حسینیه اندیمشک خواهیم داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هماهنگی و پیش بینی های لازم برای برگزاری مراسم باشکوه ۲۲ بهمن در شهرهای استان خوزستان صورت گرفته است، بیان کرد: از همه مردم خوزستان دعوت می کنیم همانند هر سال، با حضور باشکوه خود در صفوف به هم پیوسته راهپیمایی، بیعتی مجدد با آرمان های انقلاب اسلامی داشته باشند.

سید لطف الله سپهر در خصوص مراسم راهپیمای ۲۲ بهمن در اهواز گفت: این مراسم در اهواز از ساعت ۹ صبح و در مسیر امانیه، ابتدای خیابان عارف، پل شهید علم الهدی، خیابان سلمان فارسی، چهارراه آبادان برگزار می شود.

وی ادامه داد: سخنرانی اصلی مراسم در اهواز، محمدباقر قالیباف شهردار تهران است ولی قبل از وی شمس الدین شرف الدین قائم مقام مجمع علمای شیعه یمن به سخنرانی در مورد شرایط کشور یمن و تاثیر انقلاب اسلامی بر سایر کشورهای اسلامی می پردازد.

سپهر گفت: سخنرانی حجت الاسلام حمید روحانی در شوشتر نیز قطعی شده است و مردم شوشتر می توانند از سخنان وی در مراسم راهپیمایی بهره ببرند.



