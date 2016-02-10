موسسان اتحادیه اروپا درباره آینده اروپا گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،وزرای امورخارجه کشورهای بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ در رم گرد هم آمدند و درباره موضوعات مهم اروپا گفتگو کردند.

بر اساس گزارش های اعلام شده وزرای اروپایی درباره مسائل مربوط به آینده اروپا،بحران پناهجویان و راههای تقویت این اتحادیه گفتگوهایی انجام دادند.

وزرای امورخارجه کشورهای موسس اتحادیه اروپا همچنین در نشست رم در خصوص مقابله با چالش های پیش روی اروپا نیز ماحثی را مطرح کردند.

اتحادیه اروپا که مقر آن در بروکسل، پایتخت بلژیک است از طریق سه نهاد اصلی اداره می شود.

مهمترین نهاد کمیسیون اروپا است که در واقع قدرت اجرایی اتحادیه به شمار می رود و پیش نویس قوانین را آماده و به پارلمان اروپا می فرستد و هر کشور عضو دارای یک نماینده در این کمیسیون است.