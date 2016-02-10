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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

فرمانده انتظامی استان هرمزگان:

محموله ۴ میلیاردی مواد نیروزای غیرمجاز در بستک کشف شد

محموله ۴ میلیاردی مواد نیروزای غیرمجاز در بستک کشف شد

هرمزگان - فرمانده انتظامی استان از کشف محموله ۴میلیارد ریالی مواد نیروزای غیر مجاز در شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح پایش و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان بستک، تیم گشت پلیس آگاهی ، در محور کنار زرد به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و به راننده دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده به محض رؤیت ماموران با تغییر مسیر و استفاده از موقعیت منطقه با بجا گذاشتن خودرو از محل متواری شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی اولیه با توجه به احراز قاچاق بودن محموله ،خودرو به مقر انتظامی  منتقل و در بازرسی تکمیلی انواع مواد نیرو زا و داروهای بدنسازی شامل۵۹ هزار و ۶۲۰قرص، ۴۶۳ کیلو  انواع پودر بدنسازی و همچنین دو هزار و ۷۹۶ ثوب البسه قاچاق کشف شد.

ملکی با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان داشت: با اقدامات پلیسی و فنی راننده شناسایی و دستگیری وی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 3048025

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