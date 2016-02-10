محموله ۴ میلیاردی مواد نیروزای غیرمجاز در بستک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح پایش و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان بستک، تیم گشت پلیس آگاهی ، در محور کنار زرد به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و به راننده دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده به محض رؤیت ماموران با تغییر مسیر و استفاده از موقعیت منطقه با بجا گذاشتن خودرو از محل متواری شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی اولیه با توجه به احراز قاچاق بودن محموله ،خودرو به مقر انتظامی منتقل و در بازرسی تکمیلی انواع مواد نیرو زا و داروهای بدنسازی شامل۵۹ هزار و ۶۲۰قرص، ۴۶۳ کیلو انواع پودر بدنسازی و همچنین دو هزار و ۷۹۶ ثوب البسه قاچاق کشف شد.

ملکی با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان داشت: با اقدامات پلیسی و فنی راننده شناسایی و دستگیری وی در دستور کار قرار دارد.