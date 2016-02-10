رابطه تاثیر موسیقی و تیر آرش/ جایزه باربد به جشنواره اعتبار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با اولین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر پیامی را را منتشر کرد.

در پیام علی مرادخانی آمده است:

«حقیقتی که امروز ابعاد آن بیش از گذشته واضح گردیده، آن است که فرهنگ و هنر ایران اسلامی، شناسنامه‌ ملی، شاخص زیست فرهنگی و اجتماعی و نماد تفکر مردمِ ماست و از میان گونه‌های مختلف هنری، «موسیقی» فراگیرترین و سهل‌الوصول‌ترین اثر هنری است و ذوق، خلاقیت و اندیشه از ویژگی‌های تاثیرگذار آن بر مخاطب است.

هنر موسیقی با اتکا بر ظرفیت‌های خود و بی‌نیاز از ترجمه به شیوایی تمام می‌تواند معطوف به سیاست‌های دولت تدبیر و امید در تعامل با جهان و بازتعریفی از ایرانِ امروز، نقش‌آفرین و همچون تیر آرشی باشد که مرزهای جغرافیایی را درنوردد و پیام انسانی و فضیلت‌خواه فرهنگ و هنر این مرز و بوم را به گوش مخاطبان در اقصی نقاط جهان برساند.

بر این اساس، جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در سی‌ویکمین گام خود تلاش نموده است تا ضمن حفظ معیارهای اصیل و انقلابی، زمینه‌ حضور هنرمندان صاحب‌نام در گستره «ایران فرهنگی» را با رویکردی هدفمند و شایسته فراهم نماید.

ویژگی دیگر جشنواره‌ سی و یکم، تلاش برای کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در انجام این رویداد بزرگ هنری و بهره‌گیری از توان و تخصص سایر بخش‌های حرفه‌ای و تخصصی با حفظ وظیفه‌ سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها بوده است.

اتفاق شایسته‌ دیگر حضور چهره‌های شاخص موسیقایی در عرصه جشنواره اعم از مدیریتی، ‌داوری آثار و اجرای موسیقی است. همچنین می‌بایست به پیشنهاد ارزشمند اعطای جایزه‌ باربد به منظور اعتباربخشی به ارزیابی‌ها و گزینش‌های این جشنواره اشاره نمود. امید است مجموعه رویکردها و تلاش‌های فعالان جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در سال ۹۴ به همدلی و همزبانی بیشتر و ارتقای سلیقه‌ی مخاطبین مشتاقِ این هنر والا و تامین جلال و شکوه جشنواره به عنوان بزرگ‌ترین رخداد موسیقایی کشور بیانجامد و رضایت سلایق مختلف مردم و جامعه هنری به ویژه هنرمندان ارجمند موسیقی را فراهم نماید.

از حضور شایسته هنرمندان و داوران معزز و تلاش گسترده‌ی دست‌اندرکاران به ویژه مدیریت و دبیر محترم جشنواره صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.»