اطلاعیه وزارت ارتباطات برای حضور اقشار مردم در یوم الله ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این وزارتخانه با صدور اطلاعیه، از آحاد محتلف مردم کشور برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

« حضرت امام خمینی(ره): ۲۲بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل‌های آینده.

انقلاب اسلامی ما مطلع الفجر حیات طیبه و عزتمند برای امت و موجب استقلال واقعی برای کشور و قطع دست غارتگران و چپاولگران اجانب شد و همچنین حاکمیت مقدس دین بر جامعه و احیاء ارزش‌های مترقی اسلام را برای مردم به ارمغان آورد و نیز رشد و شکوفائی استعدادهای خدادادی مردم بزرگوار میهن و فتح قله‌های رفیع علم و دانش و پیشرفت‌های خیره کننده در زمینه‌های مختلف از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است که بحمدلله امروزه کشور اسلامی ما در عرصه‌های مختلف، قدرت بلامنازع منطقه و تاثیر گذار در جریانات و معادلات سیاسی جهان بوده و به برکت این انقلاب مملکت ما از یک کشور کاملا وابسته و عقب مانده و ژاندارم منافع نامشروع استکبار در منطقه به یک کشور مقتدر و مستقل و پیشرفته و آزاد و اسلامی و مردمی تبدیل شده است. پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک خیزش و خروش ارزشی، مبداء همه تحولات بنیادین در ایران وکشورهای اسلامی بود که سبب تغییرات اساسی در نحوه اداره امور شده است.

سپاس خداوندی را که به ملت بزرگ ایران نعمت هدایت بخشید و آنان را به امامی همچون روح الله (ره) مفتخر کرد، و از آغاز نهضت اسلامی در اطاعت او و بعد از ایشان به پیروی از خلف صالحش حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظلّه العالی) به پا خواستند و و بعد از سال ها صبر و تحمل مردم امروز با رهبریت الهی ولی فقیه و تلاش دولت مردان اعتدال توانستیم از گردنه های سرسخت و طاقت فرسای اقتصادی با رفع تحریم ها عبور کنیم.

امروز به برکت خون شهیدان و زحمت دولتمردان و با محوریت حضور مردم عزتمند ایران اسلامی، پیشرفتهای چشمگیر در حوزه ارتباطات ایران اسلامی باعث شده است که استکبار جهانی بتواند در دورافتاده ترین مرزها شکوه و عزمت حضور مردم را در جشن پیروزی انقلاب اسلامی به وضوح ببیند و هیچی مرزی برای پنهان کردن این حضور باقی نمانده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ملت بزرگوار و غیور ایران اسلامی خصوصا خانواده بزرگ و تاثیرگذار جامعه ارتباطات کشور، اساتید و دانشجویان حوزه فناوری اطلاعات دعوت می‌کند، برای نمایش ارادت به رسول مکرم اسلام و به رخ کشاندن قدرت کشور بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا به دشمنان قسم خورده انقلاب، دمیدن روح مقاومت، پایداری به سایر ملل مسلمان، تاکید بر تحقق آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) مانند عدالت و پیشرفت درجهات علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با وحدت و یکپارچگی دوشادوش یکدیگر ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تلاش‌های دولت تدبیر و امید ،در یوم الله ۲۲ بهمن هر چه با شکوهتر شرکت کنیم.»