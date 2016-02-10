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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

در خرم‌آباد؛

نشست هم‌اندیشی «تبیین جایگاه نفوذ از دیدگاه رهبرانقلاب» برگزار شد

نشست هم‌اندیشی «تبیین جایگاه نفوذ از دیدگاه رهبرانقلاب» برگزار شد

خرم آباد - نشست هم اندیشی «تبیین جایگاه نفوذ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب» در خرم آباد برگزار شد.


به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی تبیین جایگاه نفوذ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب صبح چهارشنبه با حضور معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و جمعی از اساتید دانشگاه در دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان برگزار شد.

سعید محمدزاده رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در این نشست اظهار داشت: اشاره مقام معظم رهبری به نفوذ مربوط به این دوره نبوده و از گذشته روی آن تاکید داشته اند.

وی با بیان اینکه نفوذ در هر حکومتی باید به طور مستمر بررسی شود، عنوان کرد: دشمن در حکومت های مختلف با نفوذ قصد دارد که حکومت را تخریب کرده و شاکله آن را دستخوش تغییر کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به اینکه نفوذ فردی نبوده و به صورت شبکه ای است، ادامه داد: به طور شبکه ای می خواهند حکومتی را از بین برده و سیستمی را نابود کنند.

محمدزاده تخریب باورها، اعتقادات و آرمان ها را هدف نفوذ دانست و تصریح کرد: اهداف دشمنان نفوذ به نخبگان جامعه بوده و اگر بتوانند نخبگان را تضعیف کنند ضربه کاری می زنند چراکه ورود نخبگان در عرصه های مختلف عامل پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

وی گستردگی را اولین شاخصه نفوذ دانست و افزود: استمرار، پیچیدگی و داشتن ظاهری زیبا و درونی از دیگر شاخصه های نفوذ است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با بیان اینکه دشمن با نفوذ برای تصمیم گیران جامعه تصمیم سازی می کند، خاطرنشان کرد: تغییر تدریجی باورها و استحاله آرمان ها دیگر شاخصه نفوذ است.

محمدزاده داشتن تقوای الهی را یکی از مهمترین راه های پیشگیری از نفوذ دانست و یادآور شد: در پیش گرفتن تقوای الهی و بینش سیاسی وظیفه ماست.

حجت الله صادقی معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان نیز در این نشست اظهار داشت: نفوذ یعنی اینکه دشمن به صورت خاموش و نامحسوس در پیکره نظام و انقلاب حاضر می شود.

وی عنوان کرد: براندازی و استحاله اهداف نفوذ هستند.

معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه اگر استحاله رخ دهد نظام بی معنا می شود، ادامه داد: نفوذ به دو نوع فیزیکی و متافیزیکی است.

صادقی با اشاره به اینکه نفوذ فیزیکی بر افراد جامعه و حاکمیت تاثیرگذار است، تصریح کرد: نفوذ متافیزیکی بر اندیشه، افکار و اعتقادات اثر می گذارد و نفوذ فرهنگی است.

وی با بیان اینکه نفوذ فرهنگی زمینه ساز سایر نفوذها می شود، افزود: نفوذ فرهنگی تیشه به ریشه زده و اصل را هدف قرار می دهد و هیچکس از آن مبرا نیست.

معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه نفوذ فرهنگی دو هدف کلان و تاکتیکی و عملیاتی دارد، خاطرنشان کرد: در هدف کلان موضع گیری، رفتار و اخلاق ما بدون درگیری و ایجاد حساسیت تغییر پیدا می کند.

صادقی با بیان اینکه در هدف عملیاتی عوامل ماندگاری انقلاب به مخاطره می افتند، یادآور شد: استقلال همه جانبه، اسلامیت، ولایت فقیه و پیوستگی مردم به رهبری و انقلاب از عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی هستند که دشمن به دنبال گرفتن آنهاست.

کد مطلب 3048035

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