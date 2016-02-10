

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی تبیین جایگاه نفوذ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب صبح چهارشنبه با حضور معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و جمعی از اساتید دانشگاه در دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان برگزار شد.

سعید محمدزاده رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در این نشست اظهار داشت: اشاره مقام معظم رهبری به نفوذ مربوط به این دوره نبوده و از گذشته روی آن تاکید داشته اند.

وی با بیان اینکه نفوذ در هر حکومتی باید به طور مستمر بررسی شود، عنوان کرد: دشمن در حکومت های مختلف با نفوذ قصد دارد که حکومت را تخریب کرده و شاکله آن را دستخوش تغییر کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به اینکه نفوذ فردی نبوده و به صورت شبکه ای است، ادامه داد: به طور شبکه ای می خواهند حکومتی را از بین برده و سیستمی را نابود کنند.

محمدزاده تخریب باورها، اعتقادات و آرمان ها را هدف نفوذ دانست و تصریح کرد: اهداف دشمنان نفوذ به نخبگان جامعه بوده و اگر بتوانند نخبگان را تضعیف کنند ضربه کاری می زنند چراکه ورود نخبگان در عرصه های مختلف عامل پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

وی گستردگی را اولین شاخصه نفوذ دانست و افزود: استمرار، پیچیدگی و داشتن ظاهری زیبا و درونی از دیگر شاخصه های نفوذ است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با بیان اینکه دشمن با نفوذ برای تصمیم گیران جامعه تصمیم سازی می کند، خاطرنشان کرد: تغییر تدریجی باورها و استحاله آرمان ها دیگر شاخصه نفوذ است.

محمدزاده داشتن تقوای الهی را یکی از مهمترین راه های پیشگیری از نفوذ دانست و یادآور شد: در پیش گرفتن تقوای الهی و بینش سیاسی وظیفه ماست.

حجت الله صادقی معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان نیز در این نشست اظهار داشت: نفوذ یعنی اینکه دشمن به صورت خاموش و نامحسوس در پیکره نظام و انقلاب حاضر می شود.

وی عنوان کرد: براندازی و استحاله اهداف نفوذ هستند.

معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه اگر استحاله رخ دهد نظام بی معنا می شود، ادامه داد: نفوذ به دو نوع فیزیکی و متافیزیکی است.

صادقی با اشاره به اینکه نفوذ فیزیکی بر افراد جامعه و حاکمیت تاثیرگذار است، تصریح کرد: نفوذ متافیزیکی بر اندیشه، افکار و اعتقادات اثر می گذارد و نفوذ فرهنگی است.

وی با بیان اینکه نفوذ فرهنگی زمینه ساز سایر نفوذها می شود، افزود: نفوذ فرهنگی تیشه به ریشه زده و اصل را هدف قرار می دهد و هیچکس از آن مبرا نیست.

معاون سیاسی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه نفوذ فرهنگی دو هدف کلان و تاکتیکی و عملیاتی دارد، خاطرنشان کرد: در هدف کلان موضع گیری، رفتار و اخلاق ما بدون درگیری و ایجاد حساسیت تغییر پیدا می کند.

صادقی با بیان اینکه در هدف عملیاتی عوامل ماندگاری انقلاب به مخاطره می افتند، یادآور شد: استقلال همه جانبه، اسلامیت، ولایت فقیه و پیوستگی مردم به رهبری و انقلاب از عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی هستند که دشمن به دنبال گرفتن آنهاست.