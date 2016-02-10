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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

واکنش رسایی به کمپین «اعزام رسایی به سوریه»

واکنش رسایی به کمپین «اعزام رسایی به سوریه»

حمید رسایی در کانال تلگرام خود به کمپین برخی از اصلاح طلبان برای اعزامش به سوریه واکنش نشان داده است.

رسایی نوشته است: در چند شبکه مجازی متعلق به مخالفین سر سخت بنده و آنهایی که شعارشان در کودتای سال ۸۸ «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» بود، کمپینی راه اندازی شده به عنوان «کمپین اعزام رسایی به سوریه» و در این کمپین ها آرزو شده که اگر به سوریه رفتم، شهید شوم و دیگر برنگردم. وقتی تصاویر این کمپین را برایم تگ کرده بودند، با خودم گفتم چقدر دوست داشتنی اند این جنس از مخالفانم. اگر آن کسانی که این کمپین را راه اندازی کرده اند، می شناختم، حتما از باب تقدیر و تشکر هدیه ای تقدیمشان می کردم. ای کاش آنها هم طعم شیرین دوره دفاع مقدس را چشیده بودند و می فهمیدند که راه اندازی چنین کمپینی، بهترین هدیه به کسی است که او را دشمن خود می پندارند. حالا که بحث به اینجا رسید، بد نیست بدانید: یکی از مهمترین تفاوت های دوره دفاع مقدس و جنگ هشت ساله در کشور ما با تمام جبهه های جنگ های دنیا در این بود که در تمام جنگ های دنیا برای اینکه سربازی را جریمه کنند او را به خط مقدم جبهه جنگ اعزام می کنند اما در نگاه ما اگر بخواهید سربازی را تشویق کنید باید او را به خط مقدم جبهه های جنگ و دفاع از حرم اهل بیت اعزام کنید. اللهم الرزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک

کد مطلب 3048037

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