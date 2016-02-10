حرف مرد دوتاست/ انتقاد به رسانه های همیشه منتقد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه متروی میرزای شیرازی گفت: ما همیشه با آغوش باز از هر انتقادی استقبال می کنیم و آن را می پذیریم، از تذکرات خوشحال می شویم و قدردانی می کنیم.

وی با بیان این مطلب که حرف مرد دوتاست، گفت: هر وقت مردی بفهمند که حرفش اشتباه و نادرست است باید به سرعت آن را بپذیرد و اصرار به ادامه غلط نداشته باشد؛ این لازمه یک زندگی درست است.

شهردار تهران تصریح کرد: ما به دنبال پاسخگویی به همه جزئیات نیستیم چون لازمه آن تعطیل کردن کار است.

قالیباف اضافه کرد: یکی از بحث هایی که همه از آن ناراضی بودند دست فروشی در مترو بود. البته دست فروشی در مترو معضلی جهانی است و خاص متروی تهران نیست. از نیویورک تا مسکو و از توکیو تا لندن این بحث را به عنوان معضل اجتماعی داریم. این از واقعیات زندگی شهری است که حتما باید با آن مبارزه کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه برخورد با دست فروشان یک سال همفکری بین معاونت حمل و نقل و نیروی انتظامی صورت گرفته است، گفت: ما از تجربیات دنیا در این زمینه استفاده کردیم و چند ماهی است که به درستی جلوی این کار گرفته شده است.

شهردار تهران با انتقاد از رسانه های همیشه منتقد گفت: برخی از رسانه ها همیشه منتقد این موضوع بودند و با اشاره به دست فروش ها دائم فریاد می زدند که شهردار کجایی و همین رسانه ها الان مدعی حمایت از دست فروشان شدند و می گویند شما انصاف ندارید شما مرد نیستید این دست فروش ها چه کنند؟

قالیباف با اشاره به این مطلب که وظیفه ایجاد اشتغال با دولت است گفت: ما هم انشاءالله انسان هستیم و نسبت به کسی که شغل ندارد ناراحتیم اما این انتقادها را به کسی بگویید که مسئولیت این کار را برعهده دارد.

وی با اشاره به ساماندهی دست فروشان غیر قانونی خیابان ۱۵ خرداد گفت: روزانه ۱.۵ میلیون نفر از این مسیر عبور می کنند. لذا این دست فروشان را ساماندهی کردیم.

شهردار تهران ادامه داد: اکنون به ما انتقاد می کنند آن دختر دست فروشی که بساط او را جمع کرده اید دچار معضلات اجتماعی خواهد شد و آسیب خواهد دید. ما همه اینها را می دانیم اما وظیفه ما انضباط شهری و ساماندهی شهر است.

وی گفت: حتی وقتی برای دست فروشان جایگاه ویژه تهیه کرده ایم انتقاد می کنند که چرا ساماندهی می کنید.

قالیباف تصریح کرد: ظاهرا یک عده همه جوره با کار ما مخالف هستند و با کار شهرداری به هر نحوی که باشد مشکل دارند. مسائل سیاسی و سیاست زدگی آبشخور این رسانه ها است که غیر مصلحت جامعه است.

شهردار تهران در پایان گفت: قطعا اشکلاتی در کار شهرداری وجود دارد که آن را با همکاری اندیشمندان و همفکری بزرگان جامعه این خطاها را به حداقل می رسانیم.