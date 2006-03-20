برقراري تدابير شديد امنيتي در استانهاي كربلا، نجف، واسط و المثني / روزنامه الصباح : 4 تا 6 ميليون زائر حسيني به كربلا مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد،سرتيپ رزاق عبدالعلي الطائي فرمانده پليس استان كربلا از ايجاد طرح امنيتي مستحكم به مناسبت فرارسيدن اربعين حسيني براي گرفتن فرصت از تروريستهايي كه قصد دارند در جريان برگزاري اين مراسم به اقدامات جنايتكارانه تروريستي دست بزنند، خبرداد.



به گفته وي،حالت آماده باش در ميان تمام نيروهاي پليس و امنيتي اعلام شده است، تدابير امنيتي و پيشگيرانه با هدف حمايت از امنيت زائران حسيني در كربلا هم برقرار شده است.



نيروهاي پليس در تمام ورودي ها و خروجي ها و خيابانهاي اصلي و فرعي كربلا مستقر شده اند و همگي به حالت آماده باش كامل درآمده اند.



به نوشته روزنامه الصباح، پيش بيني مي شود بين 4 تا 6 ميليون زائر در مراسم اربعين حسيني شركت كنند.



طرح ويژه امنيتي،استان كربلا را به 9 بخش امنيتي تقسيم كرده است كه افسران شايسته باتجربه زياد و داراي درجات بالاي نظامي بر آن نظارت خواهند كرد.



شش كمربند امنيتي مستحكم و نقاط بازرسي در اطراف شهر كربلا داير شده است؛علاوه بر آن، تدابير متعددي از جمله منع ورود كاميونها و موتورسيكلتها در جريان برگزاري مراسم اربعين اعمال شده است، تمام راههاي منتهي به مركز شهرنيز مسدود شده است.



نيروهاي ارتش عراق و نيروهاي كماندو هم براي جلوگيري از اقدامات تروريستي در اطراف شهر مستقر شده اند و اوضاع را به شدت تحت كنترل دارند.



گشتي هاي مبارزه با تروريسم، اطلاعاتي و مقابله با بمب گذاري ها هم عمليات پاكسازي ميداني را در تمام شهر كربلا و راههاي منتهي به آن آغاز كرده اند.



كميته ويژه اي از افسران بر ساماندهي ورود كارونهاي زائران حسيني به كربلا نظارت مي كند و مجوزهاي قانوني اين كاروانها را به دقت بررسي مي كنند.



به تمام هتلها و مسافرخانه هاي كربلا هشدار داده شده است از پذيرش افراد ناشناس و مليتهاي مختلف جز با موافقتهاي رسمي و ارائه اسامي آنها به طرفهاي ذيربط براي انجام تحقيق مربوط به هويتهاي آنها خودداري كنند.



فرمانده پليس استان كربلا اعلام كرد كه طرح ويژه امنيتي مراسم اربعين همچنين شامل حمايت از پمپ بنزينها و ايستگاههاي تصفيه آب و شبكه هاي برق براي حفظ آنها از عمليات تروريستي خواهد بود و به شهروندان هم درباره تناول غذاها و آبهاي خارج از كاروانهاي حسيني به علت ترس از اقدام تروريستها در مسموم كردن آبها و غذاها هشدار داده شده است.



در نجف اشرف، نيز تدابير شديد امنيتي به مناسبت اربعين سالار شهيدان جهان، امام حسين(ع) برقرار شده است تا از وقوع هرگونه عمليات تروريستي در جريان اين مراسم جلوگيري شود.



به گزارش مهر، يك منبع مسئول در استانداري نجف اعلام كرد كه فرماندهان دستگاههاي امنيتي در نجف، اتاق عمليات را به رياست استاندار (اسعد ابوكلل) براي پيگيري تمام تحولات امنيتي براي حمايت از زائران تشكيل داده اند.



هزاران نيروي امنيتي در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند، علاوه بر آن مراكز ايست بازرسي در ورودي هاي شهر و جاده كربلا - نجف داير شده است.



بر اساس طرح ويژه امنيتي در نجف، سه كمربند مستحكم يكي در داخل شهر و ديگر در اطراف و آخرين آن با هماهنگي با نيروهاي چند مليتي به رهبري فرماندهان عراقي ايجاد خواهد شد.



علاوه بر آن حمايت هوايي با استفاده از بالگردهاي نظامي از مراسم اربعين به عمل خواهد آمد.



سرتيپ حسين عبدالهادي فرمانده پليس استان واسط هم از طرح امنيتي براي بازداشت تروريستها و تكفيري ها براي جلوگيري از وقوع عمليات تروريستي در جريان مراسم اربعين حسيني خبر داد.

در استان المثني نيز تدابير شديد امنيتي در آستانه اربعين حسيني برقرار شده است؛ اين تدابير امنيتي بي سابقه در پي اقدام هولناك تروريستها در جنايت 3 اسفند در سامرا صورت گرفته است.

تروريستها چهارشنبه 3 اسفند دراقدامي گستاخانه حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند. اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت (ع) به وجود آورد.

پس از اين انفجارها، حملاتي عليه برخي مساجد با هدف ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي به طور هماهنگ از سوي عوامل آمريكا و اسرائيل صورت گرفت، اما هوشياري علماي شيعه و سني مانع از تحقق توطئه دشمنان براي ايجاد فتنه مذهبي شد.

در پي اين انفجارها، برخي منابع خبري و رسانه اي از دست داشتن سازمانهاي جاسوسي آمريكا و رژيم اسرائيل در طراحي انفجارهاي تروريستي حرمين شريفين در سامرا پرده برداشتن، از سوي ديگر رسانه هاي ديگر فاش كردند كه آمريكا يك هسته موسوم به ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي را درعراق مديريت مي كند كه هدف از آن ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني و درگيري ميان آنها است تا با متنشج شدن فضاي داخلي عراق، آمريكا ادامه اشغالگري خود را توجيه كند و از سوي ديگر از موج حملات عليه نظاميان خود بكاهد.