عربستان در ۵ سال آینده به فروپاشی خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج صبح امروز در جریان دومین روز از نشست سه هزار نفری دانشجویان بسیجی سراسر کشور در مصلای تهران با اشاره به اینکه دو عرصه انتخابات پیش رو پیچیدگی های مهمی دارد که می تواند آن را به پیچ تاریخی مهمی تبدیل کند، گفت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی تفاوت زیادی با انتخابات ادوار گذشته آن دارد.

وی افزود: انتخابات در خبرگان رهبری و ادوار گذشته آن، هیچگاه رقابتی و در جهت چالش با نظام و تحمیل اراده جریان نفوذ نبوده اما در این دوره عده ای تلاش کردند از طریق نهضت ثبت نام و ایجاد جریانی در خبرگان رهبری، جریان نفوذ را به داخل مجلس خبرگان کشانده و چالش با نظام را در درون خبرگان رهبری ایجاد کنند.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: در ادوار گذشته انتخابات خبرگان، این انتخابات همواره پشتیبان رهبری بوده اما جریان نفوذ تلاش کرده که در این دوره برای رهبری چالش باشد.

سراج گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مهمترین صبغه آن، سیاسی بودن است اما در این دوره، انتخابات مجلس صبغه سیاسی نداشته بلکه ابعاد مهمتری در آن مشاهده می شود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی اول و دوم، رقابت بین خط امام و لیبرال ها بود، در انتخابات دوره سوم و چهارم رقابت بین دو جریان سیاسی چپ و راست مصطلح با مرکزیت جامعه روحانیت و مجمع روحانیون بود. در انتخابات دوره پنجم، هاشمی تلاش کرد جریان نوظهوری را در عرصه کشور وارد کند که این جریان تکنوکرات های غرب باوری بودند و نسخه عدول از ارزشهای انقلاب را تجویز می کردند.

سراج ادامه داد: در رقابت های دوره ششم مجلس، شدیدترین رقابت سیاسی بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشت که این سایه رقابت بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا در مجلس هفتم، هشتم و نهم نیز وجود داشت.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس دهم سیاسی نیست، تصریح کرد: این دوره انتخابی بر سر موضوع هندسه انقلاب اسلامی است و ما شاهد شکل گیری دو جریان انقلاب و ضد انقلاب خواهیم بود.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به اینکه ویژگی های انتخابات در این دوره از مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و متراکم است، خاطرنشان کرد: در هیچ دوره ای شاهد این تراکم و ویژگی ها نبوده ایم.

وی اهمیت راهبردی و تعیین کنندگی این دوره از انتخابات را مهم دانست و گفت: ریل گذاری برای کشور، گفتمان و هویت از جمله دیگر ویژگی های این دوره از انتخابات مجلس است که آثار آن شاید تا ۱۰ سال و یا بیشتر باقی بماند. از این رو باید دقت کرد، زیرا انتخاب غلط آثاری ده ساله و یا بیشتر برای کشور به وجود خواهد آورد.

سراج گفت: انقلاب اسلامی در صحنه پیش برندگی خود، امروز به بهترین شرایط ممکن رسیده است که در ۲۰۰ سال گذشته کشور، چنین چیزی وجود نداشته، امروز به اذعان اندیشکده های آمریکائی، ایران در حال پر کردن خلاء های قدرت در منطقه است.

سراج گفت: اشتباهات استراتژیک آمریکائی ها برای جمهوری اسلامی ایران به فرصت تبدیل شده و رهبر انقلاب به بهترین شکل از آن استفاده کردند؛ یک اندیشکده مطالعاتی امریکائی وابسته به جریان جمهوریخواه، ایران را در زمره ۸ کشور قدرتمند معرفی کرده است.

سراج گفت: آمریکائی ها از ۱۰ سال پیش این مسئله را پیش‌بینی می کردند که جمهوری اسلامی ایران قدرت نوظهور جهانی است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه های مختلف با آل سعود و پشتیبان آن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تقابل هستیم، تصریح کرد: پیروزی از آن ایران است، صحنه یمن که بنا بود آل سعود در آن مقاومت را سرکوب کند، امروز به باتلاقی برای عربستان تبدیل شده به طوری که امریکائی ها می گویند یمن، ویتنام آل سعود شده است.

سراج خاطرنشان کرد: بینی آل سعود در یمن به خاک مالیده خواهد شد و ان شاءالله سال آینده پیروزی مقاومت در یمن را جشن خواهیم گرفت.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه صحنه دیگر رقابت ما با آل سعود، صحنه جنگ نیابتی است، ادامه داد: برآورد آنها این بود که با حمله با اماکن متبرکه، جنگ ۳۰ ساله ای بین شیعه و سنی درخواهد گرفت، هدف آنها این بود که در جنگ نیابتی، ابتدا ۵ استان ایران را درگیر کنند و بعد این درگیری بیشتر شود اما با هوشیاری رهبر انقلاب، جنگ نیابتی برای ما به فرصت تبدیل شد و امروز عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده است.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد: آل سعود خود را بازنده این جنگ می داند و در صحنه داخلی هم دچار مشکل شده. پیش بینی ها این است که طی ۵ سال آینده و یا کمتر، آل سعود به فروپاشی خواهد رسید.

سراج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از جریان نفوذ، آدرس غلط گرفته اند که به دنبال پیدا کردن کلید در آمریکا هستند، گفت: نظم منطقه، مدیریت آمریکا در منطقه را به پایان خواهد رساند و این واقعیت استراتژیک است. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی به بدترین شرایط دچار شده و امروز مقاومت نیازی به شلیک موشک ندارد. بلکه کافی است یک چاقو به سمت اسرائیل پرتاب کند.

این استاد دانشگاه افزود: امروز ترکیه دیگر بازیگر منطقه ای آمریکا در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی قرار گرفته و آمریکا نقشه فروپاشی عربستان را نیز طراحی کرده است.

وی ادامه داد: آمریکا برای مهار فرصت های راهبردی در منطقه، چشم طمع به انتخابات ما دوخته است تا از این طریق در ایران تحول ایجاد کند.

مجلس کدخداپذیر باعث ایجاد گسل در نظام خواهد شد

سراج گفت: آمریکا به دنبال این است که از طریق گسترش نفوذ در ایران و ایجاد دوگانگی در جامعه و حاکمیت، ایران را از درون مهار کند و به جای پاسخ دادن در منطقه می خواهد پاسخ قدرت یابی ایران را در داخل کشور به ما بدهد.

وی گفت: اگر شاهد ظهور مجلسی کدخداپذیر باشیم، بدون شک این مجلس تبدیل به گسلی خواهد شد که ایران را در برابر قدرتهای جهانی مهار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا در این مسیر دو معادله را طرح ریزی کرده، یادآور شد: معادله نخست بازگشت پول های بلوکه شده به شرط عقب نشینی از فرصت های منطقه و معادله دوم تحریم های جدید و عدم اجرای آن به شرط عقب نشینی از فرصت های منطقه است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس دهم اهمیت راهبردی دارد، تصریح کرد: اگر مجلس با مقتصات سازش پذیری و بزک کردن آمریکا شکل بگیرد، تبدیل به گسلی برای فرصت سوزی ایران خواهد شد.

سراج با بیان اینکه آمریکا دیده است که ایران توانسته قدرت قابل اتکایی شود که روسها با اعتماد به ایران به منازعات منطقه ای آمده اند و وارد ائتلاف چهارگانه علیه تروریسم شده اند، خاطرنشان کرد: به همین خاطر است که چشم طمع برای مهار ایران به این انتخابات دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب این مجلس می تواند برای اقتصاد ریل گذاری کند، گفت: مجلس آینده به دلیل برنامه توسعه ششم و جهت گیری های اقتصادی یا اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد مبتنی بر توسعه را در پیش بگیرد.

سراج یادآور شد: جریانی که به تعامل با کانون های قدرت معتقد است، امروز بر این باور است که باید قراردادهای طولانی مدت با امتیازهای فراوان با طرف غربی منعقد کند تا اگر آمریکا خواست تحریم ها را برگرداند، این قراردادها، اروپائی ها را از ایران برنگرداند. در حالی که این اعتقاد از جریان نفوذ است.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: رهبر انقلاب در تبیین شاخص های افراد سالم برای انتخابات مجلس دهم، فرمودند که افراد اسلام کسانی هستند که جلوی فروش کشور را بگیرند. مجلس دهم با نقش نظارتی و تقنیمی باید این جریان را مهار کند.

وی گفت: رهبری فرموده اند کسانی که سینه خود را سپر اقتصاد کشور کنند، صالح هستند؛ سالانه به اندازه سقوط ۶۰ فروند هواپیما با ۳۰۰ نفر سرنشین در کشور تلفات زمینی می دهیم، آلمان ۴ فروند هواپیمای پهن پیکر دارد و فرانسه ۸ فروند. ما ۱۲ فروند هواپیمای پهن پیکر خریده ایم. این خرید برای مرفهین بی درد است.

سراج گفت: در سه سال گذشته، فرانسه نتوانست هیچ ایرلاینی برای فروش این هواپیماها پیدا کند اما ما همه مزیت ها را دادیم تا تعلیق ۶ ماهه برای برخی تحریم ها بگیریم. تازه فهمیدند که تحریم نرم افزار سوئیفت، پروسه دیگری دارد. به همین خاطر برخی امتیازات را به برخی کشورهای دیگر می دهند تا تحریم سوئیفت برداشته شود، ما که تولید کننده برنج هستیم، چرا سالانه ۳۰۰ هزار تن برنج از تایلند وارد می کنیم؟ کشور ظرفیت تولید ۳۰ هزار تراکتور را دارد اما ۵ هزار تراکتور از جمهوری چک وارد می کنیم چون می خواهیم جمهوری چک امتیاز ویژه ای برای سوئیفت ایجاد کند.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی گفت: اقتصاد وابسته با توسعه وابسته، کشور را زیر بمباران اقتصادی نگه میدارد، نه تنها از این جنگ خلاص نخواهیم شد، بلکه مجبور خواهیم بود مزیت های دیگری به آمریکا بدهیم.

سراج ادامه داد: رهبر انقلاب در دیدار شورای عالی امنیت ملی فرمودند بر اساس سخنان امام، مردم، استقلال کشور، مبارزه با استکبار، مسئله فلسطین و توجه به مستضعفین خطوط اصلی انقلاب است که از ترکیب آن هندسه انقلاب به وجود می آید.

سراج ادامه داد: انتخابات مجلس آینده در حوزه هویتی، انتخاباتی است برای هندسه انقلاب، جریانی که معتقد به تعامل با کدخدا و راس آن اعلام می کند بیش از اینکه غرب ترسناک باشد ما امنیتی و ترسناک هستیم و تعامل با آمریکا را کلید حل مشکل می داند، اگر وارد مجلس دهم شود، هندسه انقلاب را تضعیف خواهد کرد.

وی گفت: امروز نبرد با آمریکا، سلطه گران و مبارزه با آل سعود فهم و تبیین جنگ نرم و برنامه آمریکا برای نفوذ در حاکمیت است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اگر نگاهی که معتقد است خود کفایی در کشور مزخرف است، وارد مجلس آینده شود، استقلال کشور تضعیف شده، حوزه علمی رکود یافته و فرار مغزها روند تندتری خواهد یافت.

سراج افزود: جریانی که بر پایه لیبرالیسم غربی است و در خفا لیبرالیسم فرهنگی، اباحه گری و ترکیه سازی حجاب را ترویج می کند، اگر در مجلس حاکم شود، به تدین و پایبندی مبانی اسلامی لطمات بسیاری وارد خواهد کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئله فلسطین، مسئله مهم جهانی است، اما کجای جریان توسعه گرا قرار دارد؟ معیشت مردم به عنوان مسئله اصلی کجای جریان توسعه گرا است؟ در حالی که در این جریان اولویت اقشار مرفه مردم هستند؛ سفره معیشت مردم ۱۲ برابر کوچکتر شده است.

دو سال کشور را معطل مذاکرات کردند، حالا می گویند برجام را خدا آورد!

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: ۲ سال ظرفیت کشور معطل نتیجه مذاکرات بود و در دو سال آینده هم هیچ برنامه ای وجود ندارد. با این حال ادعا می کنند که برجام را خدا آورده است، این یک تصویرسازی غلط است. هیچگاه سنت الهی، مومنین را نادیده نمی گیرد.

سراج در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه جریان دانشجویی در کشور ما پرچم دار و پیشرو بوده است، گفت: باید جلوی انحراف از هندسه انقلاب توسط دانشجویان گرفته شود، مطالبه گری صریح از اصول این هندسه باید بیش از پیش مشاهده شود و دانشجویان با فشار کسی از صحنه خارج نشوند.

وی یادآور شد: جای افسر جوان جنگ نرم در قرارگاه ها نیست، وسط میدان نبرد و در جامعه باید حضور داشته باشند. همانطور که در فتنه آمریکائی ۸۸ تمام ظرفیت نیروهای انقلاب در دانشگاه ها به وسط جامعه آمد و موجی به وجود آورد که کوبنده شد.