اکران ۸ فیلم جشنواره فجر در اصفهان/بادیگارد بر پرده سینما سپاهان

حسینعلی آقاییان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اکران فیلم‌های ششمین روز از جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز، فیلم «گیتا» به کارگردانی مسعود مددی به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم «دلبری» ساخته سید جلال دهقانی اکران می‌شود و در ساعات‌ ۱۸ و ۲۰ نیز به ترتیب فیلم‌های «لاک قرمز» به کارگردانی سید جلال سیدحاتمی و «مالاریا» به كارگردانی پرویز شهبازی به روی پرده می‌رود.

دبیر ششمین جشنواره فیلم فجر اصفهان با اشاره به فیلم‌های سینما سپاهان بیان داشت: خماری از داریوش غذبانی، هفت ماهگی هاتف علیمردانی و بادیگارد ابراهیم حاتمی کیا نيز به ترتیب در سانس‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۰ اکران می‌شود.

امکان اکران بادیگارد در سانس فوق العاده

وی ادامه داد: برای ساعت ۲۲ امشب در سینما سپاهان فیلمی در نظر گرفته نشده است اما امکان اکران مجدد فیلم بادیگارد در سانس فوق‌العاده در این ساعت وجود دارد و در سینما ساحل نیز فیلم سیانور به کارگردانی بهروز شعیبی به نمایش درمی‌آید.

گفتنی است همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان، سینما ساحل در سه و چهار سانس و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان نیز در یک سانس اکران می‌شود.