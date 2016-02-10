۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

معاون سینمایی ارشاد اصفهان خبر داد:

اکران ۸ فیلم جشنواره فجر در اصفهان/بادیگارد بر پرده سینما سپاهان

اصفهان-معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت:در ششمین روز اکران فیلم‌های جشنواره فجر در اصفهان ۸ فیلم از جمله بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا اکران می‌شود.

حسینعلی آقاییان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اکران فیلم‌های ششمین روز از جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز، فیلم «گیتا» به کارگردانی مسعود مددی به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم «دلبری» ساخته سید جلال دهقانی اکران می‌شود و در ساعات‌ ۱۸ و ۲۰ نیز به ترتیب فیلم‌های «لاک قرمز» به کارگردانی سید جلال سیدحاتمی و  «مالاریا» به كارگردانی پرویز شهبازی به روی پرده می‌رود.

دبیر ششمین جشنواره فیلم فجر اصفهان با اشاره به فیلم‌های سینما سپاهان بیان داشت: خماری از داریوش غذبانی، هفت ماهگی هاتف علیمردانی و بادیگارد ابراهیم حاتمی کیا نيز به ترتیب در سانس‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۰ اکران می‌شود.

امکان اکران بادیگارد در سانس فوق العاده

وی ادامه داد: برای ساعت ۲۲ امشب در سینما سپاهان فیلمی در نظر گرفته نشده است اما امکان اکران مجدد فیلم بادیگارد در سانس فوق‌العاده در این ساعت وجود دارد و در سینما ساحل نیز فیلم سیانور به کارگردانی بهروز شعیبی به نمایش درمی‌آید.

گفتنی است همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان، سینما ساحل در سه و چهار سانس و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان نیز در یک سانس اکران می‌شود.

