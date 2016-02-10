گازرسانی به ۲۰۰ روستای آذربایجان شرقی امسال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از پروژه های گازرسانی به مناطق روستایی شهرستان اهر پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی شرکت گاز آذربایجان شرقی و نیز مسئولان اهر به بهره برداری رسید و جمعیت ۱۶ روستای این منطقه از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
۲۰۰ روستای آذربایجان شرقی امسال از نعمت گاز بهره مند می شوند
رئیس بهرهبرداری شهرستانهای شرکت گاز آذربایجان شرقی در حاشیه آیین افتتاح پروژههای گازرسانی به شانزده روستای شهرستان اهر اظهار داشت: شرکت گاز آذربایجان شرقی سال جاری پیرو وظایفی که به آن محول شده بود، توانست در بین سایر دستگاههای خدماتی و اجرایی استان پیشتاز باشد.
یوسف طالعی خجسته با اشاره به اینکه سال جاری عملیات گازرسانی به ۲۰۰ روستای آذربایجان شرقی به اتمام رسیده و مورد بهرهبرداری قرارگرفته است، افزود: همچنین به مناسبت دهه فجر، پروژه ۱۲۴ روستای استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح و ساکنین روستاها از گاز طبیعی بهرهمند شدهاند.
وی بابیان اینکه به ۸۴ روستای استان در هفته دولت گازرسانی شده است، گفت: عملیات گازرسانی شرکت گاز آذربایجان شرقی در مقایسه با شرکتهای گاز سایر استانها چشمگیر بوده و بهرهمندی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار و روستاهای بالای یکصد نفر جمعیت آذربایجان شرقی تا پایان سال ۹۶ از گاز طبیعی مورد تأکید است.
خجسته با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون در این زمینه برنامهریزیهای مدونی صورت گرفته و شرکت گاز آذربایجان شرقی تا پایان سال ۹۶ بهتمامی این روستاها گازرسانی میکند، گفت: در همین راستا ۱۶ روستای شهرستان اهر همزمان با افتتاح پروژههای گازرسانی به روستاهای دیگر شهرستانها به بهرهبرداری رسید و با افتتاح این پروژه ها ۳۴۱ خانوار روستایی از نعمت گاز بهرهمند شدند و برای اجرای آنها نیز ۶۲ کیلومتر شبکهگذاری شده است.
رئیس بهرهبرداری شهرستانهای شرکت گاز آذربایجان شرقی هزینه گازرسانی به ۱۶ روستای شهرستان اهر و معدن مس انجرد را بیش از ۲۷ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: از خانوارهای شهری و روستائیان اهر نیز تقاضا داریم به رعایت نکات ایمنی گاز توجه ویژهای داشته باشند تا شاهد هیچگونه حوادث ناگواری نباشیم.
بهرهمندی ۸۸ درصد روستائیان اهر از نعمت گاز طبیعی
فرماندار شهرستان اهر نیز در این مراسم از بهرهمندی صدر صد شهروندان و ۸۸ درصد جمعیت روستایی اهر از گاز طبیعی خبر داد و گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تحولات گستردهای بخصوص در روستاها و در بخش مسکن ایجادشده و اگر بخواهیم مقایسه با دوران قبل از انقلاب کنیم بههیچوجه پیشرفتها و توسعههایی که شاهد هستیم قابلمقایسه نیست.
سید محمدعابدی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت آرامش و رفاه روستائیان قدمهای بسیار مؤثری تاکنون برداشته است، افزود: گاز طبیعی و گسترده بودن شبکههای گازرسانی به شهرها و روستاها نهتنها خدمات بالقوهای در مناطق به وجود آورده بلکه حتی همین گاز محور توسعه و آبادانی منطقه است.
وی سردسیری اغلب مناطق کشور را مهمترین عامل گسترش و توسعه شبکه گازرسانی دانست و ادامه داد: برای گازرسانی به بیشتر مناطق و بهویژه مناطق صعبالعبور مأموران گاز رسان چه زحماتی که نمیکشند تا ما با خیال آسوده از نعمت گاز در خانههایمان استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان اهر بابیان اینکه گاز در رفاه نسبی مردم شهرستان اهر تأثیر مستقیمی داشته و در ارتباط با دیگر سوختها، گاز ارزش زیادی برای حفظ محیطزیست نیز دارد، اضافه کرد: بهرهمندی صدر صد شهروندان و ۸۸ درصد جمعیت روستایی اهر از گاز جای خوشحالی دارد.
وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۲ بار انتخابات در کشور برگزارشده است، گفت: تاکنون برای تحکیم پایههای نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از ۷۰۰ میلیون رأی در صندوقهای اخذ رأی جمعآوریشده است.
عابدی با تأکید بر اینکه ۳۷ بار ملت ایران با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، دشمنان نظام و استکبار جهانی را حیرتزده کرده است، تأکید کرد: اگر حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نسبت به سالهای گذشته کمتر باشد دشمنان خود را برای توطئههای جدیدی آماده میکنند.
فرماندار شهرستان اهر در پایان بابیان اینکه عظیمترین حماسه شکوهمند ایران برای بار دیگر مردم در پای صندوقهای رأی نشان خواهند داد، خاطرنشان کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای اخذ رأی، با مشارکت حداکثری پاسخ دندانشکنی به معاندین و مخالفین نظام نشان میدهند و شرکت در انتخابات هفتم اسفندماه که نهایتاً یک نفر از کاندیداهای اهر و هریس به مجلس راه مییابند حق مسلم مردم است.
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