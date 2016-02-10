اعتیاد در «لاک قرمز» تلخ و عریان است/ انتقاد از نحوه نقد در «هفت»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «لاک قرمز» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی صبح امروز چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور پردیس احمدیه بازیگر، حمید نجفی‌راد تدوینگر، کامران مجیدی تهیه‌کننده، محمدرضا سکوت‌ فیلمبردار، مرتضی پورحیدری طراح صحنه، امیر عبدی فیلمنامه‌نویس، شبنم زین‌العابدین و حمیدرضا مدقق منتقدان سینما در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سیدجمال سیدحاتمی کارگردان این فیلم سینمایی گفت: فیلم «لاک قرمز» به نویسندگی امیر عبدی درباره خانواده، رابطه آن با جامعه، فرزندان و ناهنجاری‌های جامعه است. این فیلم بر اساس ایده‌ای از علیرضا طالب‌زاده شروع شد و در نهایت به یک فیلمنامه خوب رسید. فیلمنامه‌ای که فکر می‌کردم می‌تواند به عنوان فیلم اول من، حرف‌هایی را که می‌خواهم در آن مطرح کنم و آن‌طور که می‌خواهم کارگردانی کنم.

امیر عبدی فیلنامه‌نویس در ادامه بیان کرد: ما یک قطعه اولیه داشتیم که از آن به اکرم، پدر، مادر، خواهر و برادرش و مسائل مربوط به بهزیستی رسیدیم. این فیلم داستان دختری است که هنوز به سن قانونی نرسیده است و تلاش می‌کند تا سرپرستی خواهر و برادر خود را به دست آورد. همچنین داستان درباره قوانین بهزیستی و بررسی سن ۱۶ تا ۱۸ سال است.

کامران مجیدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «لاک قرمز» توضیح داد: هر چند همه ما فیلم اولی بودیم اما سال‌ها تجربه کار در سینما و تلویزیون را داشتیم. حضور نام مجید مجیدی به عنوان تهیه‌کننده به دلیل قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مبنی بر حضور یک تهیه‌کننده پرسابقه برای فیلم‌های اول، است. در واقع از نام مجید مجیدی برای حمایت از این فیلم استفاده کردیم اما واقعیت این است که ما «لاک قرمز» را کاملا مستقل جلو بردیم. حضور مجید مجیدی تنها به واسطه کارهای اداری بود و وی در روند این پروژه دخالتی نداشت. البته در دوره‌های گذشته برادران محمودی هر دو به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان فیلم اولی توانستند در این جشنواره حضور پیدا کنند اما ما نمی‌دانیم چرا امسال همه قوانین برای ما در نظر گرفته شده بود و البته ما از این قانون تمکین می‌کنیم.

پردیس احمدیه بازیگر این فیلم سینمایی گفت: من ۲۳ سال سن دارم و قرار بود در «لاک قرمز» نقش دختر ۱۶ ساله را بازی کنم. برای این نقش نیاز به اطمینان خاطر برای من و کارگردان بود. قبل از فیلمبرداری به مدارس دخترانه رفتم و با لباس فرم سر کلاس آنها می‌نشستم تا نوع برخوردها را درک کنم.

محمدرضا سکوت فیلمبردار «لاک قرمز» تصریح کرد: دوره‌ای ما جزو جوان‌ترین آدم‌ها در پروژه‌های سینمایی بودیم اما امروز به خصوص در فیلم‌های اول سن‌مان بیشتر از سن بقیه گروه است. من با سیدحاتمی تجربه‌های مختلفی در تلویزیون داشتم که از آن جمله می‌توان به سریال «سرزمین کهن» اشاره کرد.

وی بیان کرد: رسیدن به رئالیسمی که مورد نظر کارگردان بود، بسیار سخت بود. من در این دوره از جشنواره فیلم سینمایی «تمرینی برای اجرا» هم داشتم که فضای تئاتری داشت و نور در آن مهم بود. مشخص‌ترین وجه تمایز «لاک قرمز» این بود که باید به واقعیات اجتماعی در بین مردم می‌رسیدیم. انتخاب دوربین روی دست و دستگاه با توجه به نظر کارگردان و به‌گونه‌ای که بیننده آزار نبیند، انجام شد. خوشبختانه میزانسن‌های فیلم برای من آشنا بود و می دانستم کارگردان چه چیزی می‌خواهد.

مرتضی پورحیدری طراح صحنه این اثر سینمایی نیز گفت: در آثار رئال مهمترین اصل، خوب دیدن است. تمام موارد صحنه و لباس این فیلم مابه ازای اجتماعی دارد. در «لاک قرمز» یک قشر فقیر در جامعه به تصویر کشیده می شود و ما تلاش کردیم این فضا را به خوبی ببینیم و اجرا کنیم، به گونه‌ای که فضای رئال از فیلم بیرون نزند.

حمید نجفی‌راد تدوینگر این اثر سینمایی گفت: این دومین همکاری من با سیدحاتمی است. من سال‌ها است که کار مونتاژ مستند انجام می دهم و «لاک قرمز» نسبت به کارهای داستانی متفاوت بود و بیشتر آن را مستند می دیدم.

امیر عبدی در ادامه نشست بعد از شنیدن نقد شبنم زین العابدین توضیح داد: نقد اتفاق سازنده ای است که به سینماگر کمک می‌کند. اینجا جلسه فیلم است نه جلسه قضایی. در مورد فیلم قطعا باید تحقیق شود. من فضای نمایش داده شده در «لاک قرمز» را زندگی کردم و معتقدم که در چنین شرایطی باز هم باید برای این فیلم پژوهش می شد اما این را می دانم که چیزی را که خودم به خوبی درک کرده و لمس کرده‌ام، می‌تواند من را از پژوهش دور کند اما تاکید می‌کنم که در این فیلم پژوهش‌های لازم انجام شده است.

سیدحاتمی ادامه داد: دغدغه‌های ما برای این فیلم بسیار زیاد بود و جلسات مشاوره‌ای و تحقیقاتی بسیاری برای مسائلی مانند دادن حضانت و نیروی انتظامی برگزار شد. طبقه اجتماعی که در این فیلم نمایش داده شده است طبقه ای است که من و امیر عبدی در آن زندگی کرده ایم و تجربه زندگی اطرافیان ما است.

وی تاکید کرد: مسأله اعتیاد در این فیلم جدی گرفته شده است برعکس فیلم‌های دیگر که فرد معتاد باعث خنده مخاطب می‌شود اما معتاد آدم بامزه‌ای نیست. شاید بخشی از اشتباهات اداری در فیلم وجود دارد اما این فیلم داستان خانواده‌ای است که تحت شعاع اعتیاد قرار دارند و ما می خواستیم این معضل را بسیار تلخ و عریان نشان دهیم. به گونه ای که نوجوان به این مسأله پی ببرد که باید در مقابل ناهنجاری‌های خانواده بایستد و اجازه ندهد خانواده نابود شود.

پورحیدری با اشاره به بخشی از ایراداتی که به این فیلم گرفته شده است، اظهار کرد: زمانی که فیلمنامه را خواندم من نیز ایراداتی به آن گرفتم که مگر ممکن است که حکم رشد به این سرعت صادر شود. به همین دلیل با چند وکیل صحبت کردم تا متوجه شدم که این حکم در طول یکروز صادر می شود.

محمدرضا سکوت با اشاره به برنامه شب گذشته «هفت» گفت: همیشه دنبال فرصتی بودم تا تذکر جدی به دوستانی که فیلم نقد می کنند، بدهم. بسیاری از فیلمسازان صحبت هایی را که از نظر من صحبت تخریبی در مورد یک فیلم است، می پذیرند و سکوت می‌کنند اما نباید فراموش کرد که وظیفه ما به عنوان هنرمند این است که ذهن بیننده را متعهد کنیم.

وی ادامه داد: من برای فیلم سینمایی «لاک قرمز» زحمت بسیاری کشیدم و برای من خیلی سخت است که در یک برنامه مورد تایید صدا و سیما به من و فیلمساز من برای ساخت این فیلم توهین شود و حرکات دوربین من در این فیلم احماقه و حال بهم زن خوانده شود. ادب، متانت و شخصیت انسانی حکم می کند که اگر کسی می خواهم فیلمی را نقد کند، آن را محترمانه بیان کند. اگر حرکات دوربین من در این فیلم احمقانه و حال بهم زن بود، چرا باید ۲ هزار نفر آدم دیروز در برج میلاد این فیلم را ببینند و سالن را ترک نکنند؟ من منکر مشکلات کار خود نیستم و نقد مصفانه را می پذیرم اما نقد باید دوستانه و باشرافت باشد. روز گذشته در برنامه «هفت» ۳ فیلم نقد شد و هر ۳ فیلم از نگاه منتقدان این برنامه نابود بودند. چطور ممکن است که این ۳ فیلم یک نقطه مثبت نداشته باشد؟

سکوت ادامه داد: هنرمندان، بیمه بیکاری ندارند و اگر مشکلی برای آنها پیش بیاید کسی به داد آنها نمی رسد. به عنوان مثال اصغر شاهوردی صدابردار، سال ها است که در خانه افتاده است و کسی سراغ او را نمی گیرد. من نیز در این فیلم مصدوم شدم و بی شک اگر برای هر کدام از ما سینماگران اتفاقاتی از این دست رخ دهد که خانه نشین شویم، کسی سراغی از ما نمی گیرد.

مجیدی تهیه‌کننده «لاک قرمز» بیان کرد: این فیلم یک پروژه مستقل بود و بسیاری از دوستان قول دادند که از این فیلم حمایت کنند اما چنین حمایتی رخ نداد. ما بیش از ۴۰ لوکیشن داشتیم و به دلیل منابع مالی کمی که در دست بود، باید فیلم را ظرف ۴۰ روز فیلمبرداری می‌کردیم اما با تمام این احوال سعی کردیم از قالب آپارتمانی خارج شویم. آقای سکوت در سکانس‌های ترمینال به دلیل آنکه دوربین روی دست داشت، پایش روی گازوئیل سـُر خورد و زانوی او آسیب شدیدی دید که من هنوز به خاطر این مسأله ناراحت هستم.

امیر عبدی در پایان این نشست توضیح داد: دلیلی نمی‌دانم آقای فراستی و منتقدانی از این جنس با بی‌احترامی صحبت کنند. من به نقد احترام می‌گذارم اما معتقدم که نقد باید محترمانه انجام شود.