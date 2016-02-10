آغاز ارسال ۵۰۰ میلیون تومان کتاب به هزار روستای دوستدار کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم «ارسال ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به روستاها و عشایر دوستدار کتاب» با حضور همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، رضا برزگر مدیرکل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، سیدابوالفضل‌هاشمی، مدیرکل ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و نادر قدیانی، مدیرعامل انتشارات قدیانی و محمد جوکار، مدیرعامل انتشارات گاج، برگزار شد.

همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب با اشاره به اهداف ارسال بسته‌های فرهنگی به روستاها و عشایر کشور، گفت: نگاه به توسعه فرهنگی روستاها بر محور کتاب و کتابخوانی یکی از اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در حال پیگیری است. برگزاری جشنواره‌های پایتخت کتاب ایران و تقدیر از گروه‌های ترویج کتاب و کتابخوانی نیز از دیگر فعالیت‌های وزارت ارشاد در این حوزه محسوب می‌شوند.

وی افزود: ما اگر توسعه فرهنگی روستاها را داشته باشیم به دیگر توسعه‌ها اعم از توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز دست پیدا خواهیم کرد. این اقدام به پرورش نسل فرهنگی روستاها می‌اندیشد.

امیرزاده از افزایش شرکت روستاها و عشایر در جشنواره‌های روستای دوستدار کتاب در دومین دوره برگزاری آن خبر داد و گفت: در دومین دوره این جشنواره شاهد آن بودیم که طرح‌های ارسال شده به این جشنواره ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است. این نشانگر آن است که تعداد کتابخوانان و سرانه مطالعه در روستاها افزیش داشته و جشنواره به برانگیختگی روستاها در حوزه فرهنگ کمک کرده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به همکاری نهادها در ارسال این بسته‌های فرهنگی به روستاها عنوان کرد: معاونت امور فرهنگی با مشارکت انجمن ناشران فرهنگی کودک و نوجوان و انتشارات گاج نسبت به ارسال این بسته‌ها اقدام می‌کنند. در این طرح ۵ هزار عنوان کتاب با ارزش ۵ میلیارد ریال به هزار روستای کشور ارسال می‌شود. در مجموع نیز ۱۰۰ هزار جلد کتاب به ۱۰۰۰ روستای کشور ارسال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نحوه تقدیر از ۱۰ روستای برگزیده در دومین دوره جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب عنوان کرد: به هر یک از روستاهای برگزیده، معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ۱۵۰ میلیون ریال، بنیاد ملت ۱۰۰ میلیون ریال، کانون مساجد ۵۰ میلیون ریال و وزارت کشور نیز ۵۰ میلیون ریال کمک خواهند کرد.

نادر قدیانی نیز از مشارکت ۷۰ ناشر عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در این طرح‌ها خبر داد و گفت: در طول سالیان گذشته نامه‌های بسیاری از روستاهای کشور مبنی بر ارسال کتاب به روستاها دریافت کردیم. امسال با همکاری ناشران ۲۰۰ هزار عنوان کتاب جمع‌آوری شد. ۱۵۰ هزار عنوان از این کتاب‌ها از طریق نهاد کتابخانه‌ها به روستاها ارسال شد و ۳۵ هزار عنوان نیز از طریق این طرح به روستاها ارسال می‌شوند.

محمد جوکار مدیر انتشارات گاج نیز در مراسم عنوان کرد: نسبت توزیع امکانات فرهنگی در شهر‌ها و روستاها با یکدیگر برابر نیست و امیدورایم با این اقدام فاصله میان شهرها و روستاها کمتر شود.

سیدابوالفضل هاشمی، مدیرکل ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز با اشاره به تعداد روستاهای کشور، گفت: بالغ بر ۱۲ هزار کتابخوان در روستاها داریم. خوشبختانه برگزاری جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب موجب همبستگی میان روستاییان در کشور شده است و شور و حال جدیدی در میان آن‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: البته اجرای این طرح که امسال برای نخستین بار برگزار می‌شود، موجب می‌شود تا سال آینده میزان استقبال بالاتر رود.

رضا برزگر مدیرکل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری نیز با اشاره به تقارن این اقدام با ایام دهه فجر گفت: امیدورام این تقارن موجب شود تا کام روستائیان کشور با این اقدام شیرین شود و شور و حال جدیدی در روستاها ایجاد شود.