به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، «جفری فلتمن» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی در یک نشست شورای امنیت این سازمان گفت: آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در حدود ۳۰ هزار تبعه خارجی از بیش از ۱۰۰ کشور عضو سازمان ملل متحد با گروه تروریستی داعش همکاری دارند.

وی در ادامه افزود: جذب نیروهای مختلف از سوی داعش فرآیندی است که همچنان ادامه دارد و این فرآیند به ویژه در میان جوانان در کشورهای در حال توسعه و توسعه ‌یافته پیگیری می شود.

فلتمن در ادامه تصریح کرد: تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ هزار تروریست خارجی از طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف با داعش و گروه‌های وابسته به آن همکاری می کنند.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی در ضمن تاکید کرد: در چنین شرایطی، توسعه گسترده داعش در غرب و شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب و جنوب شرق آسیا مایه نگرانی بسیار است. «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل خواهان اقدام یکپارچه در مقابل این تهدید مشترک است.