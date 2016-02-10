تشکل های قرآنی در برنامه ششم توسعه دیده نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای حل جامعه قرآنی کشور، صبح امروز چهارشنبه ۲۱ بهمن، با حضور لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی و حسن محمدی، مدیر عامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور در محل این اتحادیه برگزار شد.

حسن محمدی در ابتدای این نشست گفت: هفته گذشته نشستی را با نمایندگان موسسات قرآنی استان تهران و بعضی از استانهای دیگر در مجلس با خانم دکتر لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن و عترت کشور و حجت الاسلام ابوترابی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که هدف آن نشست به صورت عام مطرح کردن مشکلات و دغدغه های موسسات قرآنی مردم نهاد و به صورت خاص توجه تخصیص بودجه سال ۹۵ در برنامه ششم توسعه کشور نسبت به جامعه قرآنی و پیشبرد موسسات قرآنی بود.

وی افزود: در آنجا یکی از مشکلات اساسی جامعه قرآنی کشور یعنی بیمه و تخصیص بودجه به جامعه قرآنی و همین طور مورد توجه قرار گرفتن جایگاه این موسسات در برنامه ششم توسعه کشور و سایر مشکلات دیگر از قبیل مالیات و عدم قوانین حمایتی رسمی و بعضی دیگر از مسائل مورد بحث قرار گرفت. یکی از مسائلی که کلیه نمایندگان موسسات قرآنی بر آن پافشاری داشتند تأسیس کمیته ویژه حمایت از موسسات قرآنی بود که در ذیل مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد با این هدف که تعاملات جامعه قرآنی به صورت مستمر با مجلس شورای اسلامی برقرار شود و هم تعامل موثر و ارگانیک بین این موسسات و مجلس ایجاد شود و این کمیته به رفع موانع و مشکلات جلوی پای موسسات قرآنی کشور کمک کند.

محمدی بیان کرد: به نظر می رسد این کمیته می تواند حرکت روبه جلوی موسسات قرآنی را ساختارمند کند و وظیفه رسمی تری را در این خصوص بر دوش مجلس بگذارد.

توسعه آموزه های قرآنی ابزار مقابله با توطئه دشمنان است

در ادامه لاله افتخاری گفت: اکنون تشکل های قرآنی مردم نهاد انسجام خوبی پیدا کرده اند و فعالیت بسیار گسترده ای در سراسر کشور از بشاگرد گرفته تا سیستان و بلوچستان و جاهای مختلف دیگر را رقم زده اند. این مسئله نشان می دهد که مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان علاقه وافری به آموزش قرآن کریم دارند و تشکل های قرآنی ما از تشکل های دیرپای ما هستند. توجهی که امام(ره) و مقام معظم رهبری به این تشکلها و انس با قرآن داشتند و دارند از نظر کمی و کیفی نشان می دهد که حرکت این تشکل ها رو به جلو و اکمال بوده است. ظرفیت های خوبی در جامعه قرآنی وجود دارد که بایستی صدای این عزیزان شنیده شود برای همین منظور هم فراکسیون قرآن و عترت در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

وی افزود: در مجلس این فراکسیون زیر مجموعه هایی دارد از جمله کمیته پژوهش و کمیته تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآن اما جای خالی کمیته ویژه حمایت از تشکل های قرآنی احساس می شد. البته شورای توسعه فرهنگ قرآنی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم و داریم که در سیاستگذاری کلان فعالیت های قرآنی نقش به سزایی دارند و تمام مصوبات این شورا به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود و لازم الاجرا است که ۳ عضو از تشکل های مردم نهاد و ۳ وزیر در آن عضویت دارند.

افتخاری ادامه داد: امروز رهبر معظم انقلاب، بحث نفوذ را مطرح کردند که راه مقابله با آن از طریق تقویت دین و ایمان مردم جامعه است که این منظور هم بدون تقویت تشکل های قرآنی کشور میسر نخواهد شد. هر چیزی ابزار خود را دارد و برای خنثی کردن سلطه و نفوذ دشمن باید با ابزار فرهنگی مقابله کرد و توسعه و پیشبرد آموزه های قرآنی و فرهنگ قرآنی ابزار مبارزه و مقابله با توطئه دشمنان است. جلوی نفوذ را با بصیرت قرآنی و قرآن می توان گرفت. تشکل های قرآنی مردم نهاد ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای اشاعه فرهنگ قرآنی در کشور دارند. انسجامی بین این تشکلها و مسئولین باید به وجود آید که مسئولین خود را موظف بدانند که از این عزیزان نه فقط برای صوت و لحن و قرائت و حفظ قرآن بلکه برای تصمیم گیری ها و گرفتن مسئولیتهای مختلف استفاده کنند.

وی افزود: دولت باید خریدار خدمات و تولیدات و محصولات موسسات قرآنی کشور باشد. از یکطرف نیاز به آموزه های قرآنی در کشور احساس می شود و از طرف دیگر دولت می خواهد از ظرفیت های جامعه قرآنی استفاده کند اما نمی داند در کجاها برای آن هزینه کند. بدین منظور لزوم تشکیل کمیته ویژه حمایت از تشکل های قرآنی را در مجلس شورای اسلامی احساس کردیم. باید یک کارگروه خاص برای تشکل های قرآنی به وجود آید تا یک ارتباط هدفمند بین مجلس و تشکل های قرانی برقرار شود. تعاملاتی که در گذشته اگر چه وجود داشت اما می بایستی هدفمند و کانالیزه شوند. هم مجلس و هم تشکل های قرآنی بدانند که یک شرح وظایفی برای طرفین وجود دارد که باید به آن عمل کنند.

وی در پایان گفت: ما بیش از ۵۰۰۰ تشکل قرآنی در سراسر کشور داریم؛ یعنی باید ۵۰۰۰ پیشنهاد و طرح و لایحه برای قانونگذاری از طرف آنها به مجلس ارسال شود. یا ۵۰۰۰ ابهام، آشکار شود. بایستی تشکل های قرآنی غیر از برگزاری جلسات قرآن و حفظ و قرائت و تفسیر قرآن وارد مسئولیت های بالای دولت بشوند و جایگاهی برای آنها در دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته شود. متأسفانه در برنامه ششم توسعه هیچ جایی برای تشکل های قرآنی در نظر گرفته نشده است.