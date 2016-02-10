  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

اشتاین مایر:

ناتو در قبال کنترل و مقابله با بحران پناهجویان ناتوان است

ناتو در قبال کنترل و مقابله با بحران پناهجویان ناتوان است

وزیر امورخارجه آلمان در گفتگویی اعلام کرد که ناتو در قبال کنترل و مقابله با بحران پناهجویان ناتوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، « فرانک - والتر اشتاین مایر» در گفتگو با روزنامه دویچلند همچنین اظهار داشت: ناتو قادر نیست برای مقابله یا کنترل بحران اخیر اروپا دست به اقدامی بزند.

وی با بیان اینکه بحران پناهجویان می تواند صدمات متعددی برای اروپا به همراه داشته باشد، گفت: مهار این بحران نیازمند کارگروههای متعدد و پیاپی هست که بتواند بطور اصولی پیش رونده باشد.

در همین راستا «رولف موتسنیش » معاون حزب سوسیال دموکرات ها پارلمان آلمان در این باره معتقد است: صدراعظم آلمان در سفر اخیر خود به ترکیه علاوه بر درخواست مجدد از مقامات این کشور برای همکاری با اروپا در زمینه کنترل مرزهای خود بر این گمان است که ناتو می تواند قدمی در این راه بر دارد.

روز گذشته نیز وزرای امورخارجه کشورهای موسس اتحادیه اروپا این موضوع را به بحث گذاشته و آن را خطری جدی قلمداد کردند.

کد مطلب 3048071
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها