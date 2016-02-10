به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور، صبح امروز در افتتاحیه کارگاه بتن آماده شهرستان سیرجان با تشریح وضعیت تولید و اقتصاد در کشور اظهار داشت: تولید اکنون در کما بسر می‌برد اما نسبت به قبل وضعیت بهتری پیدا کرده است و امیدواریم با اجرای تعهدات دولت، شرایط فعلی بهبود بیشتری پیدا کند.

وی عنوان کرد: دولت در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی هایی برای بهبود اوضاع تولید انجام داده بود که البته تاکنون به درستی محقق نشده و امیدواریم بتواند به تعهدات خود عمل کند.

حسن پور بیان کرد: تاکنون ریالی برای حوزه صنعت و معدن پیش بینی نشده که امیدواریم این وضعیت در بودجه سال آینده تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه تولید و اقتصاد کشور امروز در شرایط نامطلوبی بسر می برد، اظهار امیدواری کرد: مسئولان و صاحبنظران هر چه سریعتر برای بهبود شرایط صنعت و معدن به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور چاره اندیشی کنند.

حسن‌پور با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به بخش‌های صادرات و تولید در کشور تصریح کرد: در حوزه صنعت و معدن در صورتی که برنامه ریزی به درستی انجام شود، می توان به نجات کشور از شرایط و بحران‌های اقتصادی امیدوار بود.

وی، یکی از راهکارهای تغییر شرایط در صنعت و حرکت به سمت پیشرفت در واحدهای صنعتی را تزریق وام به واحدها برای ایجاد سرمایه در گردش دانست و اظهار امیدواری کرد: با کمک و همراهی بانک‌ها این مهم محقق شود.