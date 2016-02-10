راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانگر وحدت ملت ایران و سبب یأس دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی و محمود زمانی قمی در بیانیه ای مشترک به مناسبت ایام الله دهه فجر آورده اند: این ایام الله یادآور شکوه غیرت دینی و حماسه ولایتمداری امت سرافراز ایران اسلامی و جانفشانی آنها در راه دفاع از آرمان ها و ارزش های ناب اسلامی و انسانی است.

این بیانیه می افزاید: ۲۲ بهمن، سالروز به بار نشستن سالها مجاهدت و ایثار امام راحل عظیم الشان، ایران اسلامی و تبلور باور توانستن در سایه رهروی از ولایت فقیه است. این روز بزرگ هنوز پس از گذشت ۳۷ سال از حماسه ماندگار انقلاب، همچنان زرین تر از گذشته بر تارک انقلاب اسلامی مردم ایران می درخشد. آنچه بر بزرگی و شکوه این روز می افزاید حضور چشمگیر و اراده خلل ناپذیر امتی است که درس ایستادگی و غیرت را از آرمان های شهدای والامقام انقلاب اسلامی فرا گرفته و آن را سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امروز سربلندی و اقتدار ملی و عزم پولادین ملت که برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام و رهنمودهای معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است با حمایت ها و هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری و پایمردی دولت تدبیر و امید بیش از هر زمان دیگری ظهور و بروز یافته و زمینه رشد و بالندگی کشور فراهم شده است، در چنین شرایطی و با توجه به نامگذاری امسال با عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی، نمایش وحدت و یکپارچگی ملت ایران می تواند دشمنان قسم خورده و کینه توز را مایوس و موجب خشنودی قلب امام زمان (عج) و نشاط دوستان ما در اقصی نقاط دنیا شود.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مرکزی ضمن یادآوری آرمان های والای شهیدان و ایثارگران و در راستای نکوداشت یاد و خاطره مجاهدت ها و ایثارگری های پاک باختگان این شجره طیبه و پاسداشت آرمان ها و اهداف بلند معمار بزرگ انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با رهبر فرزانه انقلاب، از عموم مردم شریف، آگاه و ولایتمدار استان مرکزی دعوت کردند تا بار دیگر همگام با مردم سراسر ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کنند تا ضمن ادای وظیفه دینی و انقلابی خود بار دیگر مجد و عظمت ایران را به نمایش گذاشته، با آرمان های بلند امام و رهبری بیعت کرده و حضور گسترده، حماسی و وحدت آفرین خود را در معرض دید جهانیان قرار دهند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری در بیش از ۱۵۰ نقطه استان مرکزی برگزار می شود.