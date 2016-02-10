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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

دو سال مانده به پایان دوران ریاست؛

استعفای ناگهانی رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

استعفای ناگهانی رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در فاصله دو سال مانده تا پایان حضورش در راس این فدراسیون از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طلوع کیان رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای از سمت خود استعفا کرد. وی در حالی استعفای خود را طی روزهای گذشته به وزارت ورزش و جوانان ارایه کرد که هنوز دو سال از دوران ریاستش باقی مانده است.

طلوع کیان با وجود ارایه نامه استعفای خود به وزارت ورزش و جوانان در این فدراسیون حضور یافته است. وی امروز نیز برای رسیدگی به امور فدراسیون زورخانه ای در محل کار خود حاضر شد.

محمودزاده مدیر روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر علت استعفای وی را دلایل شخصی عنوان کرد.

کد مطلب 3048080

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