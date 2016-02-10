به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طلوع کیان رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای از سمت خود استعفا کرد. وی در حالی استعفای خود را طی روزهای گذشته به وزارت ورزش و جوانان ارایه کرد که هنوز دو سال از دوران ریاستش باقی مانده است.

طلوع کیان با وجود ارایه نامه استعفای خود به وزارت ورزش و جوانان در این فدراسیون حضور یافته است. وی امروز نیز برای رسیدگی به امور فدراسیون زورخانه ای در محل کار خود حاضر شد.

محمودزاده مدیر روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر علت استعفای وی را دلایل شخصی عنوان کرد.