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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

استاندار لرستان مطرح کرد:

محصولات لرستان به بازار عراق می روند/تولید بیش از ۶۰۰۰ تن تخم‌مرغ

محصولات لرستان به بازار عراق می روند/تولید بیش از ۶۰۰۰ تن تخم‌مرغ

خرم آباد - استاندار لرستان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای صادرات محصولات استان به بازار عراق گفت: سالانه ۶ تا ۷ هزار تن تخم مرغ در لرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سه طرح کشاورزی در خرم آباد با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر تولید تخم مرغ در استان رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: میزان تولید تخم مرغ در لرستان از ۳ هزار و ۲۰۰ تن به بیش از ۶ تا ۷ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه سالانه ۹ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ محلی در استان تولید می شود، تصریح کرد: باید با برنامه ریزی به سمت خودکفایی و صادرات مرغ و تخم مرغ در استان برویم.

استاندار لرستان یادآور شد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم برای سال ۹۵ حضور فعال در بازار عراق داشته باشیم.

بازوند با اشاره به ضرورت گسترش تولیدات گلخانه ای گفت: فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی می توانند به این موضوع ورود کرده و از تسهیلات صندوق توسعه با بهره ۱۲ تا ۱۴ درصد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ورود جوانان فارغ التحصیل و گسترش سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی بسیار مهم و ضروری است، تصریح کرد: باید به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی به جای کشاورزی معیشتی و سنتی پیش برویم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صنعتی سودآور خواهد بود، افزود: به فارغ التحصیلان این نوید را می دهیم که پیگیری لازم برای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه را داشته باشیم.

کد مطلب 3048081

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