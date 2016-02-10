به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: کتاب امثال و حکم مردم خراسان جنوبی در دو جلد نوشته حسین زنگویی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بیرجند، و دکتر محمد مهدی ناصح از اساتید دانشگاه مشهد و بیرجند، ۲۴ بهمن رونمایی می‌شود.

وی اضافه کرد: این کتاب شامل ضرب المثل‌های بومی مردم خراسان جنوبی است که کار جمع آوری مطالب کتاب حدود هشت سال به طول انجامیده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در این روز از دو مستند شهید محمد سورگی و شهید علی سندروس از شهدای انقلاب بیرجند رونمایی می‌شود.

اجرای ۱۵ عنوان برنامه توسط حوزه هنری استان در دهه فجر

کریمیان به نقش مهم و تاثیر گذار شهدای انقلاب اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به خانواده شهدای انقلاب و پرداختن به سیره و عملکرد این شهدا از موضوعات مهمی بوده که نیاز است رسانه‌ها در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی از برگزاری جشن انقلاب همزمان با روز ولادت حضرت زینب (س) در ۲۴ بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: در این جشن موسیقی طلوع فجر توسط گروه کر حوزه هنری استان و با استفاده از هنرمندان بومی استان اجرا خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی به اجرای ۱۵ عنوان برنامه توسط حوزه هنری استان در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود: در این دهه نمایشگاه عکس تاریخ انقلاب در محل نگارخانه شهر بیرجند و برخی از مساجد و مدارس بیرجند برپا شد.

کریمیان اضافه کرد: در این نمایشگاه که به منظور بازگویی حوادث انقلاب ۵۷ در بیرجند برپا شد، ۴۰ قطعه عکس از انقلاب ۵۷ در بیرجند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

برگزاری نخستین جشنواره موسیقی آوای بیداری در استان

وی همچنین به توزیع عمومی دو کتاب در ارتباط با انقلاب در طی این دهه اشاره کرد و افزود: در این دهه کتاب «حماسه حضور» حاوی بررسی اجمالی تاریخ انقلاب در بیرجند و معرفی کوتاه شهدای انقلاب استان و کتاب تک خاطره‌های مبارزان انقلاب در استان با عنوان «سیزده امامی‌ها» توزیع عمومی شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی، تولید نماهنگ شهدای انقلاب همراه با معرفی اجمالی شهدای انقلاب، برگزاری نشست شب شعر انقلاب در مساجد و هیئت‌ها، برگزاری شب خاطره در مسجد توحید بیرجند، برگزاری نشست تخصصی بررسی شعر انقلاب و اکران فیلم‌های انقلاب اسلامی در مساجد را از دیگر برنامه‌های این دهه عنوان کرد.

کریمیان ادامه داد: دغدغه اصلی حوزه هنری این بود که مردم استان نسبت به اتفاقات سال‌های منتهی به انقلاب آگاهی پیدا کنند که برگزاری این برنامه‌ها نشان داد مردم علاقمند به اطلاع از تاریخ منطقه خود هستند.

جشنواره عکس موبایلی قاب انقلاب در بیرجند برگزار می‌شود

وی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره موسیقی آوای بیداری در استان خبر داد و گفت: این جشنواره در موضوعات مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، زندگی و سیره علمی و عملی اهل بیت (ع)، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهید با مفهوم عام یا با اشاره به شهدای انقلاب برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۰ گروه موسیقی و سرود منتخب بخش مسابقه این جشنواره بوده‌اند و در حال حاضر نیز هیئت داوران در حال بررسی آثار هستند.

کریمیان همچنین به برگزاری جشنواره عکس موبایلی قاب انقلاب در بیرجند اشاره کرد و گفت: این جشنواره در محورهای مختلف دهه فجر، راهپیمایی ۲۲ بهمن، انتخابات، پیادره رویی اربعین حسینی و اکران‌های مردمی جشنواره فیلم عمار برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره تا ۱۰ اسفندماه سال جاری می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.