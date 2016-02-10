بسترسازی برای جهش پژوهشی در دانشگاه رازی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم اعلمی آل اقا پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت： خوشبختانه به یمن پیروزی انقلاب اسلامی توسعه زیادی در آموزش عالی کشور ایجاد شد چرا که انقلاب ما یک انقلابی بود که در مسیر تبیین یک گفتمان جدید در فضای کشورهای اسلامی اهتمام داشت.

وی اظهار داشت: نظام ما نظامی مستقل بوده که در فضای حاکمیت شرق و غرب توانست جلوی هرگونه تحریم و فشارهای جنگ تحمیلی و... و. بایستد.

اعلمی افزود： به لطف خداوند فضای امنیتی در کشور ما بسیار بالاتر از کشورهای منطقه است که این خود یکی از اصلی ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.

وی توسعه نظام آموزش عالی در کشور طی ۳۷سال پیروزی انقلاب را مطلوب دانست و تصریح کرد： دانشگاه های ما اکنون دوران آموزش محوری را پشت سر نهاده و به سوی پژوهش محوری پیش می رود به‌نحوی که اکنون شاهد صادرات نیروهای تحصیلکرده به کشور های دیگر هستیم.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه گفت： ما اکنون تلاش می کنیم که کارهای پژوهشی با همت بیشتری در دانشگاه ها دنبال شود چرا که توجه به ذات پژوهش رسالت اصلی ماست.

وی همچنین به افزایش فضاهای آموزشی در دانشگاه رازی طی یک سال اخیر اشاره کرد وافزود： خوشبختانه توسعه فضای آموزشی در دانشگاه رازی با رشد خوبی مواجه بوده به نحویکه سطح زیربنای دانشگاه از ۱۷۰هزار مترمربع در سال ۹۳ به ۲۳۰ هزار مترمربع رسیده ضمن اینکه بیش از ده پروژه عمرانی اصلی در دانشگاه به انجام رسیده و یا در حال انجام است.

اعلمی ادامه داد： آماده سازی خوابگاه دختران، پروژه دانشکده معماری، نفت و پتروشیمی، اقتصاد وحسابداری، برق و کامپیوتر، آزمایشگاه مرکزی و مجتمع خوابگاهی پسران از دیگر پروژه هایی است که در دستور کار قرار گرفته است و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ضمن اینکه چیزی حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آزمایشگاه مرکزی را شاهدبم.

دکتر اعلمی افزود： ما در حقیقت در پی بستر سازی یک جهش پژوهشی در دانشگاه هستیم که یک حرکت مطلوب است.

وی خاطر نشان کرد： پژوهش مقدم تر از آموزش است و به همین منظور دانشگاه رازی سعی کرده است تا تعامل خوبی با دستگاه های استان برقرار کند که واگذاری تنظیم سند آمایش استانی از مهمترین آنهاست که با کمک حدود۵۰ نفر از اعضاء هیات علمی در حال تعقیب است.

اعلمی آل آقا همچنین در خصوص تعامل با کشور های دیگر گفت： دانشگاه رازی در حوزه بین الملل بسیار فعال بوده که انعقادتفاهم با کشور عراق و نیز تعامل با کشور های فرانسه، یونان و دانمارک از جمله این اقدامات است ضمن اینکه بارشد ۷۰ درصدی دانشجویان خارجی مواجه بوده ایم و در پی رونق بیشتر این تعاملات هستیم.

وی در پایان نقش رسانه ها در مسیر توسعه را بسیار سازنده ارزیابی کرد و گفت： ما دانشگاهیان همواره شاهد حضور رسانه ها وخبرنگاران بوده ایم که این امر موجبات تنویر افکار عمومی و مسیر ترقی کشور را فراهم کرده که جای تقدیر دارد.