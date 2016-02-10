پذیرش دانشجوی پسا دکتری و پژوهش محور در دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سبحاناللهی صبح امروز، در مراسم امضای تفاهمنامه بین دانشگاه خوارزمی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، گفت: تمام فعالیتهایی که در دانشگاه خوارزمی صورت میگیرد، در راستای رفع نیازهای مردم است. طی دو سال گذشته تمام رشتههای دانشگاه مجدد بازبینی شده و بر اساس نیازهای جامعه، رشتههای جدید و میان رشتهای راهاندازی شده است.
وی به فعالیتهای تحقیقاتی و ارتباط با دستگاههای اجرایی در دانشگاه خوارزمی اشاره کرد و گفت: فعالیت های مذکور در این د انشگاه تقویت شده است. تفاهمنامههای تحقیقاتی زیادی منعقد کردهایم و یک گروهی را تشکیل دادهایم که یکی از وظایف آنها پیگیری اجرایی کردن این تفاهمنامه است و از تمام دانشکدهها خواستهایم که آخرین فعالیتهای خود را در راستای تفاهمنامههایی که منعقد شده، ارائه کنند.
سرپرست دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این دانشگاه، یک دانشگاه جامع است و با وجود اینکه دارای دانشکدههای فنی و مهندسی است، ولی محور فعالیتهای دانشگاه بیشتر علوم انسانی بوده؛ به طوری که ما دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به دو دانشکده تبدیل کردهایم؛ دانشکده ادبیات و زبانها و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
وی به موسسه تحقیقاتی، تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: مصوب کرده ایم که رشتههای پسادکتری و دکتری پژوهشمحور این موسسه فعال شده و دانشجو پذیرش کند، که به زودی پذیرش در رشته های مذکور را ابلاغ خواهیم کرد.
سبحاناللهی ادامه داد: موضوعی که ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیری میکند؛ موضوع بسیار خوبی است و ما آمادگی داریم که با این ستاد همکاری کنیم.
سرپرست دانشگاه خوارزمی در ادامه از فعال شدن بخش بینالملل این دانشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر دانشگاه خوارزمی با چند دانشگاه خارجی همکاری داشته و در زمینههای تبادل استاد و دانشجو و تبادل استاد و برگزاری دورههای مشترک همکاری خوبی دارند.
نظر شما