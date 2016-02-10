به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سرود از ویژه برنامه های راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه است که دانش آموزان استان از چند ماه قبل برای اجرای این سرود، تمرین و فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این سرود دانش آموزان لباسهایی به رنگ پرچم جمهوری اسلامی می پوشند، اظهار داشت: این سرود دانش آموزی در مراکز شهرستان و مناطق استان با شرکت ۱۳۵۷ دانش آموز اجرا می شود.

زارع پور با اشاره به ویژه برنامه های این نهاد در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در استان، تصریح کرد: دانش آموزان با حمل پلاکارد و بنر و با معرفی مدارس خود در راهپیمایی شرکت می کنند.

وی برگزاری ایستگاه نقاشی دانش آموزان در مسیر راهپیمایی را از دیگر برنامه های ویژه دانش آموزان برای گرامیداشت ۲۲ بهمن عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف ورزشی به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: مرحله استانی مسابقات ورزشی هندبال و و الیبال دانش آموزان ابتدایی استان همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شد.

زارع پور افزود: در این مسابقات که به مدت سه روز در سالن پوریای ولی شهر یاسوج برگزار خواهد شد، دانش آموزان پسرابتدایی از شهرستانها و مناطق مختلف استان با هم به رقابت می پردازند.

وی تیمهای دانش آموزی بویراحمد، گچساران، دهدشت، دنا، باشت، بهمئی و چرام را تیمهای شرکت کننده در این مسابقات عنوان کرد.