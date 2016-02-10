غلام سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های دوی صحرانوردی انتخابی تیم ملی در ورزشگاه آزادی برگزار شد و رستمی که نایب‌قهرمانی کشور را داشت توانست در اردوی انتخابی شرکت و به عضویت تیم ملی جوانان در بیایید.

رقابت‌های دوی صحرا نوردی قهرمانی آسیا ۱۰ اسفند به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.

ورزشکار و مربی قزوینی فردا راهی کمپ بسکتبال بدون مرز می‌شوند

امیررضا شه روش بازیکن قزوینی تیم ملی جوانان و دسته اولی ریرا قزوین و امید حمیدی سرمربی جوان تیم ریرا فردا راهی کمپ استعدادیابی بدون مرز در کانادا می‌شوند.

این اولین بار است که دو ایرانی در این کمپ جهانی که از ۲۲ بهمن به مدت ۵ روز در کانادا برگزار می‌شود شرکت می‌کند.

شه روش در صورت موفقیت در کمپ جهانی بدون مرز و تائید مربیان آمریکایی و اروپایی می‌تواند در لیگ‌های خارجی شاغل شود.



رقابت‌های هفته هشتم فوتسال استان برگزار شد

در این بازی‌های بوتیک مارس، المپیک حمزه، پویا قزوین و شهدای طارم برابر حریفان به برتری دست یافتند.

در دیدارهای این هفته ۲۵ گل وارد دروازه ۸ تیم شد، محمد طاهری از تیم پویا قزوین و شهدای طارم عنوان بازیکن و تیم برتر را کسب کردند.



رقابت‌های چهارجانبه کبدی دهه فجر برگزار می‌شود

این رقابت‌ها با شرکت تیم‌های جوانان و بزرگ‌سالان قزوین، اقبالیه و تاکستان ۳۰ بهمن برگزار خواهد شد.

جام فجر کبدی به‌صورت استاندارد ۷ نفرِ به میزبانی هیئت تاکستان برگزار می‌شود.



تجلیل از تیم والیبال سپهر الکتریک

در مراسمی با حضور دست‌اندرکاران هیئت والیبال استان از بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال سپهر الکتریک تجلیل شد.

تیم سپهر الکتریک به‌عنوان نماینده استان پس از ۶ سال در رقابت‌های کشور و در مسابقات زیرگروه شرکت کرده است و در مرحله رفت بااقتدار صدرنشین است.

نماینده استان در دور دوم ۲۵ بهمن راهی کاشان می‌شود و در مرحله فینال که از ۹ اسفند آغاز می‌شود در قزوین میزبان تیم‌های صعودکننده به مرحله پایانی خواهد بود.