ایران آماده از سرگیری سوآپ نفت خزر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاهدوست درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی پایانه نفتی شمال (نکا) به منظور از سرگیری سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: در شرایط فعلی از مجموع ۹ مخزن ذخیره‌سازی نفت خام، سه مخزن در دست تعمیرات اساسی است.

رئیس پایانه نفتی شمال در شرکت پایانه‌های نفتی با تاکید بر اینکه با به پایان رسیدن تعمیرات اساسی مخازن موجود نفت، ظرفیتی به منظور سوآپ روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم می‌شود، تصریح کرد: در صورت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه حوضچه فراگیر، ظرفیت سوآپ نفت خام ایران از پایانه شمال در قالب یک طرح سه مرحله‌ای به ترتیب ۵۰۰ هزار، یک میلیون و سپس دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول در تشریح جزئیات اجرای پروژه استراتژیک ساخت حوضچه فراگیر در پایانه نفتی شمال، اظهار کرد: این طرح شامل طراحی و ساخت ۱۴ پست اسکله، خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی نفت خام است.

شاهدوست با یادآوری این که با تکمیل این طرح امکان پهلوگیری کشتی‌های نفتکش بزرگ تر در پایانه نفتی شمال فراهم می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر با امکانات موجود پایانه نفتی شمال، در هر اسکله در دو درگاه ۸۲۰ مترمکعب در ساعت نفت خام در ساعت تحویل بگیریم، ولی ناوگان فعال در دریای خزر تنها می‌توانند از یک درگاه و با سرعت ۷۰۰ مترمکعب در ساعت نفت تخلیه کنند و این مساله سرعت سوآپ را پایین آورده است.

رئیس پایانه نفتی شمال در شرکت پایانه‌های نفتی ادامه داد: هم اکنون اجرای فاز اول حوضچه فراگیر که شامل موج شکن‌های غربی و شرقی بوده، تقریبا به پایان رسیده و در واقع بخش عملیات سنگی به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه طول موج شکن غربی حدود دو هزار و ۴۰۰ متر و موج شکن شرقی حدود یکهزار و ۷۲۰ متر است، تاکید کرد: در شرایط فعلی انجام عملیات بتن کاری این موج شکن‌ها در دستور کار قرار دارد که با تامین منابع مالی اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون تمامی کشتی‌های نفتکشی که در حوزه دریای خزر تردد می‌کنند از ظرفیت حمل نفت خام بین ۳۷ تا ۳۸ هزار بشکه (۵ تا ۷ هزار تن) برخوردار هستند، تاکید کرد: در صورت تکمیل این طرح، حتی امکان ورود و پهلوگیری کشتی‌های نفتکش ۱۲ هزار تنی در پایانه نفتی شمال فراهم می‌شود.

این مقام مسئول در پایان با یادآوری این که در حال حاضر آمادگی از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر هستیم، خاطرنشان کرد: در صورت توافق نهایی با کشورها، هیچ گونه محدودیت عملیاتی در پایانه نفتی شمال برای از سرگیری سوآپ نفت خام وجود ندارد.