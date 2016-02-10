  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد برگزار می شود

جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد برگزار می شود

دومین دوره جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد با عنوان ابن سینا ۱۲ اسنفدماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌الله دانش فرد دبیر همایش جایزه کتاب سال ابن سینا دانشگاه آزاد گفت: به دلیل استقبال از این جایزه زمان ارسال آثار به دبیرخانه همایش تا ۲۵ بهمن ماه تمدید شد.

وی افزود: تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد می توانند کتاب های چاپی خود را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

دبیر همایش جایزه کتاب سال ابن سینا دانشگاه آزاد اضافه کرد: مراسم جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد یک رخداد مهم فرهنگی در میان دانشگاه‌های کشور است و با رویکردهای مختلف که بیشتر مرتبط با حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ادبی است، برگزار می‌شود.

دانش فرد تاکید کرد: منابع مرجع، علم اطلاعات، دانش شناسی، تصحیح نسخ خطی، دین‌شناسی، اسلام‌شناسی، اخلاق، فقه و اصول و سیره، اجتماع شامل علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت و ارتباطات و تاریخ و جغرافیا از محورهای جایزه کتاب سال این دانشگاه است.

وی گفت: بخش ویژه این جایزه به کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع زبان و ادبیات فارسی تعلق گرفته است که در این بخش پایان‌نامه‌هایی که تا شهریور ۹۴ دفاع شده باشند می‌توانند شرکت کنند.

کد مطلب 3048108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها