جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمالله دانش فرد دبیر همایش جایزه کتاب سال ابن سینا دانشگاه آزاد گفت: به دلیل استقبال از این جایزه زمان ارسال آثار به دبیرخانه همایش تا ۲۵ بهمن ماه تمدید شد.
وی افزود: تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد می توانند کتاب های چاپی خود را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
دبیر همایش جایزه کتاب سال ابن سینا دانشگاه آزاد اضافه کرد: مراسم جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد یک رخداد مهم فرهنگی در میان دانشگاههای کشور است و با رویکردهای مختلف که بیشتر مرتبط با حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ادبی است، برگزار میشود.
دانش فرد تاکید کرد: منابع مرجع، علم اطلاعات، دانش شناسی، تصحیح نسخ خطی، دینشناسی، اسلامشناسی، اخلاق، فقه و اصول و سیره، اجتماع شامل علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت و ارتباطات و تاریخ و جغرافیا از محورهای جایزه کتاب سال این دانشگاه است.
وی گفت: بخش ویژه این جایزه به کتابها و پایاننامههای مرتبط با موضوع زبان و ادبیات فارسی تعلق گرفته است که در این بخش پایاننامههایی که تا شهریور ۹۴ دفاع شده باشند میتوانند شرکت کنند.
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