لزوم حضور پرشکوه و گسترده مردم آذربایجان شرقی در راهپیمایی ۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ بهمن روز اعلام اقتدار و حضور مردم کشورمان در عرصه حمایت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این میان ادارات، سازمان ها و نهادهای آذربایجان شرقی نیز با صدور بیانیه هایی مجزا از مردم برای حضور پرشکوه در راهپیمایی این روز دعوت و آمادگی خود را برای اجرای برنامه های ۲۲ بهمن اعلام کردند.

اعلام آمادگی کمیته امداد آذربایجان شرقی برای شرکت پرشور در راهپیمائی یوم الله ۲۲ بهمن

بر همین اساس کمیته امداد آذربایجان شرقی با صدور بیانیه ای تاکید کرده است: امدادگران و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی همچون سیل خروشان مردم با بصیرت و ولایتمدار استان در راهپیمائی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: امدادگران و مددجویان کمیته امداد استان دوشادوش مردم غیور و ولایتمدار آذربایجان شرقی با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نفرت و انزجار خود را از دشمنان انقلاب و حرمت شکنان اسلام اعلام کرده و به آمریکا و اسرائیل غاصب نشان خواهند داد که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است.

بیانیه کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان افزوده است: امدادگران و مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی با سر دادن شعار الله اکبر ضمن تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.

۲۲بهمن یوم الله وحدت‌آفرین انقلاب شكوهمند اسلامی ملت آزاد و سرافراز ایران است

حوزه هنری آذربایجان شرقی نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت بیست‌ودوم بهمن تاكید كرد: با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، به دنیا نشان خواهیم داد كه ایران اسلامی استوارتر از پیش همچنان مقتدرانه به پیش می رود و ۲۲بهمن یوم الله وحدت‌آفرین انقلاب شكوهمند اسلامی ملت آزاد و سرافراز ایران است و اكنون ماییم و انقلاب اسلامی كه یادگار امام راحل است؛ ماییم و رهبر فرزانه‌ای كه به خلوص، درایت و صلابت شان می بالیم.

در متن این بیانیه آمده است: ۲۲ بهمن هر سال صحنه نمایش اقتدار ملت شهید پرور ایران و تصویرگر وحدت، عزت، آزادگی و آمادگی ایران اسلامی برای تداوم حركت در راهی الهی است كه امام كبیر امت و شهیدان سرفراز ما آغازگر آن بودند و باید دانست كه دشمن از پای ننشسته و هر روز در لباسی دام های بی شماری را بر سر راه انقلاب می گستراند و ما در شرایطی ۳۶ سالگی انقلاب خود را جشن می گیریم كه نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران با تكیه بر اصول و دفاع از حقوق مسلم ایران، در پی تعامل مثبت با جهان و ایفای نقش سازنده در منطقه و سیاست جهانی است و هنرمندان و پرسنل حوزه هنری آذربایجان شرقی نیز همچون همیشه پشتیبان كشور، انقلاب و ولایت فقیه هستند.

در این بیانیه تاکید شده است: حوزه هنری آذربایجان شرقی ضمن پاسداشت یوم الله ۲۲ بهمن و اعلام تجدید بیعت با آرمان های بنیان گذار كبیر انقلاب و میثاق با فرزند خلف ایشان، حضرت آیت الله خامنه ای و حمایت از برنامه های دولت تدبیر و امید، از تمام هنرمندان و مردم هنردوست دعوت می كند كه چونان سال های گذشته با شركت در صفوف به هم پیوسته راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

۲۲ بهمن سرآغاز حرکتی است که نور امید ملت‌های رنج کشیده جهان شد

اداره کل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی نیز در بیانیه ای به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن آورده است: این روز تنها یک تاریخ خاطره انگیز نیست بلکه سرآغاز حرکتی است که نور امید ملت‌های رنج کشیده جهان شد و خواب از چشم جهانخواران و ستم پیشگان ربود و پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷، ثمره خون پاک شهیدان و راه روشن امام است که به رهبری معمار آن خمینی کبیر(ره) در تاریخ ثبت شد و با رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادامه یافت.

این بیانیه می افزاید: تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی، همواره خار چشم ایادی و اجانب بیگانه بوده و هست. تلاش و پشتکار بی وقفه و شبانه روزی فرزندان غیور وطن در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و بین المللی، دریای پرتلاطم انقلاب را در دریای بیکران علم و دانش به سمت دریچه های نورانی تکنولوژی و پیشرفت پیش می راند؛ جهانیان بدانند مردم با بصیرت این مرز و بوم با وحدت و همدلی چونان دژی مستحکم در مقابل سیل عظیم تهدیدها و ددمنشی ها ایستاده اند و ذره ای از خواسته های خود که همانا اهتزاز پرچم حق و عدالت بر فراز آسمان تمام ملت های جهان است عقب نخواهند نشست.

در پایان این بیانیه می خوانیم: به شکرانه فرارسیدن سی و هفتمین سالگرد بر افراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سرآغاز حکومت مردم سالاری دینی، کارکنان اداره کل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با شرکت در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از امت فهیم و انقلابی نیز دعوت می نماید تا با حضوری هوشیارانه، ‌تجدید میثاق با آرمان های والای حضرت امام خمینی (ره) و بیعت مجدد با مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری، عزم، عزت و عظمت ملت سرافراز ایران اسلامی را به نمایش درآورند.

۲۲ بهمن روز تجدید عهد با اسلام، انقلاب و ادامه راه روشن امام خمینی(ره) است

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نیز در بیانیه خود ضمن اعلام آمادگی برای شركت در راهپیمایی عظیم یوم الله ۲۲ بهمن آورده است: دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و یوم الله ۲۲ بهمن روز " انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"، همراه و همگام با تمامی اقشار ملت مسلمان و خداجوی ایران اسلامی، همچون سال های گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن، جلوه هایی از وحدت و یكپارچگی امّت آزاده و سرافراز را به نمایش می گذارند و یاد وخاطره آن روزها را گرامی داشته، با آرمان های والای انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق می کنند و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانخوار و هم پیمانانش خواهند زد.