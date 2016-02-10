حوزه کشاورزی کرمانشاه نیازمند تحول اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی کرمانشاه، اظهار داشت: استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و از نظر شرایط آب و هوایی و وجود نیروی انسانی توانمند در این زمینه نیز دارای وضعیت مناسبی است.

وی نیاز به یک تحول اساسی در حوزه کشاورزی استان با توجه به ظرفیت های موجود را ضروری برشمرد و گفت: متاسفانه در بخش کشاورزی استان با چالش هایی مواجهیم که نیازمند بررسی است.

رازانی به پایین بودن میزان تولیدات کشاورزی در استان نیز اشاره کرد و گفت: میزان این تولیدات در برخی استان ها ۶ تن در هکتار است که در کرمانشاه این میزان ۲.۵ تن در هکتار برآورد می شود.

استاندار کرمانشاه از تهیه برنامه هایی برای توسعه کشاورزی استان خبر داد و گفت: باید با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود تولیدات کشاورزی استان به ۲ برابر میزان فعلی برسد.

رازانی تزریق اعتبارات بودجه ای و تسهیلاتی به بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد وگفت: در این صورت شاهد سودآورتر شدن بخش کشاورزی خواهیم بود.