شعله گاز در ۱۹ روستای اهر با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال روشن شد

مستعلی مرادی در حاشیه افتتاح پروژه‌های گازرسانی به روستاهای شهرستان اهر به مناسبت دهه فجر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با اتمام پروژه گازرسانی به روستاهای فاقد گاز شهرستان اهر مردم روستای مالالار، حسین کندی، هلان، گلیزه، قره قشلاق، آغبلاغ، محمدرضا کندی، شربیت، شیشه، کردلر ترانچه، شوره ناب، نصیرآباد، داشبلاغ، گل لر، دامناب، گوره درق از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

وی افزود: با بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به این ۱۶ روستا که با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال صورت گرفت، نزدیک به ۳۵۰ خانوار روستایی از گاز طبیعی استفاده خواهند کرد و علاوه بر این هم‌زمان با دهه مبارک فجر طرح استراتژیک گازرسانی به کارخانه کنسانتره معدن مس انجرد نیز به طول سه کیلومتر و با صرف سه میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر خاطر نشان شد: با وجود تمامی مشکلات تاکنون توانسته‌ایم علاوه بر این ۱۶ روستایی که دهه فجر امسال گازدار شدند، به ۱۳۰ روستای شهرستان اهر نیز گازرسانی شده که درمجموع میزان بهره‌مندی خانوار روستایی در اهر به بیش از ۸۸ درصد رسیده است.

مرادی در پایان از اجرای ۱۱ پروژه گازرسانی در روستاهای فاقد گاز شهرستان اهر خبر داد و گفت: در حال حاضر برای سال آینده، جهت گازدار کردن ۱۱ روستا برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدواریم تا نیمه سال آینده به بهره‌برداری برسد و با اتمام این پروژه‌ها میزان بهره‌مندی در شهرستان اهر به ۹۱ درصد خواهد رسید.