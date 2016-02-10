مجوزی برای تولید محصولات تراریخته صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، دستاوردهای سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سال‌جاری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: امسال ما در زمینه گیاه پزشکی ۱۵ آفت‌کش جدید معرفی کردیم که عموما کم خطر هستند.

وی با بیان اینکه در زمینه محصولات زراعی و باغی دستاوردهای بسیار خوبی در سال‌جاری داشته ایم، افزود: تاکنون ۱۶ رقم جدید در این زمینه معرفی شده که تا پایان سال به حدود ۲۵ رقم خواهد رسید، ضمن اینکه ارقام معرفی شده شامل کاهو، لوبیاچیتی، سویا، گیلاس، چغندرقند، نارنگی، پنبه، صنوبر، جو و... است.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه موسسه تحقیقات جنگل‌ها طی سال جاری موفق به تدوین اطلس جامع آویشن ایران شده است، گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های مهم وزارت جهادکشاورزی، گیاهان دارویی و توسعه این صنعت است.

زند با بیان اینکه موسسه تحقیقات جنگل‌ها در سال‌جاری مجددا قلمرو بیابان‌های ایران را تعیین کرده است، ادامه داد: در آخرین بررسی که قبلا انجام شده بود، سطح بیابان‌های کشور ۳۵ میلیون هکتار برآورد شده بود در حالی که اخیرا این میزان ۸۵ میلیون هکتار برآورد شده است، ضمن اینکه تعیین دقیق قلمرو بیابان‌های کشور برای انجام برنامه ریزی های کلان بسیار لازم است.

وی با اشاره به واگذاری دانش‌های فنی طی سال جاری به بخش خصوصی، توضیح داد: دانش‌های فنی که طی سال‌جاری به بخش خصوصی واگذار شده، تاکنون ۲۶ مورد بوده که مهمترین آنها واگذاری دانش فنی تولید واکسن تب برفکی است.

معاون وزیر جهادکشاورزی دستاوردهای سازمان تحقیقات در زمینه آب و خاک را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما بانک اطلاعات خاک کشور را راه اندازی کردیم که تاکنون اطلاعات حدود ۴ میلیون هکتار از خاک کشور در این بانک وارد شده است و به تدریج کامل خواهد شد.

به گفته زند، امسال همچنین حدود ۳ هزار برند فرمول کود مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته که یک‌هزار و ۶۰۰ برند ثبت شده و ۱۰۰ مورد نیز رد شده است.

وی همچنین از تشکیل کمیته صدور مجوز محصولات تغییرشکل یافته ژنتیکی (تراریخته) در وزارت جهادکشاورزی خبر داد و گفت: ما قانونی داریم که طبق آن، انجام کار آزمایشی و تحقیقاتی در زمینه محصولات تراریخته و تولید آنها هیچ منعی ندارد اما اگر کسی بخواهد تولید انبوه در این زمینه انجام شود و آن را وارد بازار مصرف کند، باید از کمیته تراریخته وزارت جهاد شاورزی مجوز بگیرد که تاکنون کمیته مذکور چنین مجوزی به هیچ کس نداده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی مسئول محصولات و موجودات کشاورزی زنده است، بنابراین مسئولیت محصولاتی که جنبه غذا دارند، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.