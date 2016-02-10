رشته پیشگیری از اعتیاد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه بین دانشگاه خوارزمی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با گرامیداشت دهه فجر، فعالیت این ستاد را در پنج محور اعلام کرد و افزود: محور های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب های اجتماعی، حمایت اجتماعی و مقابله، ۵ محوری است که بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار ستاد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برهمین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدد است براساس سیاست های ابلاغی به کاهش و شیوع سالانه ۵ درصد اعتیاد در جامعه دست یابد و این برنامه را در دستور کار خود قرار داده است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی کشور به دستور رئیس جمهور، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که در حاشیه مرزهایمان در کشور افغانستان، سالانه ۷ هزار تن مواد مخدر تولید می‌شود و امسال با تلاش دستگاه‌های مسئول، بیش از ۱۶۰۰ کیلوگرم شیشه و ۱۶ میلیون قرص روانگردان کشف و ۱۸۵ کارگاه تولید شیشه منهدم شد.

وی ادامه داد: بوجه ای که برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص می دهند متناسب با تهدید آن نیست. بر همین اساس بر آن شدیم که از مشارکت مردم و کمک خیرین نیز در این زمینه استفاده کنیم، در برخی استان ها خیرین فعالیت خوبی داشته اند.

وی با توجه به بحث پیشگیری و درمان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ مرکز درمانی توسط سازمان مردم نهاد اداره می شود و همچنین ۶۷۰۰ مرکز درمانی در کشور داریم که ۸۵ درصد آن نیز توسط مردم اداره می شود و ۷۵۰ هزار نفر تحت پوشش این مراکز هستند که این جوابگوی حجم مصرف مواد مخدر نیست و ما نیازمند افزایش مراکز پیشگیری از اعتیاد هستیم.

جزینی ادامه داد: بر همین اساس ما حوزه فعالیت خود را در بحث پیشگیری از اعتیاد در ۴ محیط دانش آموزی، دانشجویی، محیط کار و محلات تعریف کرده و در دستور کار خود قرار دادیم. آمارها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اولین تجربه مصرف مواد مخدر توسط معتادان، در محیط‌های دانش‌آموزی و در مقطع متوسطه انجام می‌شود و متاسفانه علی‌رغم همکاری‌ وزارت آموزش و پرورش، هنوز پوشش اقدامات ما در موضوع پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های دانش‌آموزی کافی نیست.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با تاکید بر افزایش مصرف «گل» در میان دانشجویان نیز خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر متاسفانه برخی از دانشجویان این تصور را دارند که با مصرف گل، به سمت اعتیاد نمی‌روند؛ در حالی که باید با آموزش صحیح و پیشگیرانه در این بخش، اطلاعات درست را به جامعه دانشجویی و جوانان کشور ارائه داد.

وی یادآور شد: خوشبختانه این حساسیت در محیط های دانشجویی بیشتر است و تفاهم نامه هایی که ما در دانشگاه ها داریم در حال افزایش است. در حال حاضر با ۱۲ دانشگاه تفاهم نامه امضا کرده ایم و علاقمند به این هستیم که دانش اعتیاد را به عنوان کار علمی دنبال کنیم.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: حدود ۶۷۰ طرح و رساله پایان نامه با این موضوع توسط دانشجویان انجام شده است. اقبال دانشجویان برای انجام رساله دکترای خود در این زمینه رو به افزایش است.

جزینی تصریح کرد: محور بعدی کار ما محیط کار است. ۲۰ درصد حوزه کارگری و صنعتی ما مصرف کننده هستند و این خطرناک است. با استفاده از فرهیختگان دانشگاهی باید در این زمینه نیز فعالیت داشته باشیم. در حوزه محلات نیز باید آموزش های لازم را در دستور کار خود قرار دهیم و عوامل خطر را شناسایی کرده و در مورد آن اطلاع رسانی لازم را داشته باشیم .

وی ادامه داد: همچنین با رایزنی که با شورای گسترش آموزش عالی انجام دادیم رشته پیشگیری از اعتیاد تصویب شد و دانشگاه ها می توانند این رشته را راه اندازی کنند. در حال حاضر برخی از دانشگاه ها این رشته را راه اندازی کرده و دو واحد به آن اختصاص داده اند.