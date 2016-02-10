احیای دشت قزوین نیازمند تحقق مطالبات رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی صبح چهارشنبه در مراسمی که بهمنظور گرامیداشت دهه فجر در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در متون دینی تأمین معاش انسان از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر کسی آب و خاک داشته باشد و گرسنه بماند، مستحق توبیخ از سوی حقتعالی است.
امامجمعه قزوین در ادامه به بیاناتی از رهبری در مورد دشت قزوین اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: دشت قزوین استعدادش ویژه است و این مهم به خاطر مسافت کم قزوین تا پایتخت و قرار داشتن در مسیر مواصلاتی چند استان است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ادامه داد: رهبری استفاده از آب طالقان و شاهرود را فرصتی برای توسعه کشاورزی دشت قزوین دانستهاند و ایشان به آقای بیطرف یکی از مسئولان وقت گفتند نباید نسبت به دشت قزوین بیطرف باشید؛ بلکه باید طرفدار آن باشید.
وی با تأکید بر اینکه بیانات رهبری به خوبی بیان کننده آن است که دشت قزوین فرصتی برای توسعه و پیشرفت کشور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: ما چیز گمشدهای نداریم و در همایشها باید ببینیم در راستای تحقق مطالبات رهبری چه کردهایم و اگر کاری در تحقق مطالبات ایشان صورت نگرفته است، با مدیریت صحیح تلاش کنیم ضمن تحقق مطالبات ایشان، استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
آیتالله عابدینی به انتخابات پیش رو هم اشاره و تأکید کرد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دو وظیفه داریم که نخست باید تلاش کنیم حضوری پرشور داشته باشیم و در مرحله بعد باید انتخابی اصلح که بر اساس ایمان و توانمندی کاندیداها باشد، داشته باشیم.
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