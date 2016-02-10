راه ارتباطی ۲۰روستای زنجان همچنان مسدود است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت راه‌های ارتباطی روستایی استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی چند روز گذشته با توجه به بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستا مسدود شده بود.



وی اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش راهداران راه ارتباطی ۳۰ روستا بازگشایی‌شده است.



مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به کولاکی که بوده راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در حوزه‌های استحفاظی زنجان، ماهنشان، زنجان و خدابنده همچنان مسدود است.



خوشکام تأکید کرد: راه ارتباطی این محورها هم با تلاش راهداران به‌زودی بازگشایی می‌شود.



وی افزود: در حال حاضر تردد در تمام محورهای اصلی استان زنجان برقرار است و مشکلی برای تردد مسافران وجود ندارد.



مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: افرادی که قصد مسافرت دارند می توانند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند.