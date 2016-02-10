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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان:

راه ارتباطی ۲۰روستای زنجان همچنان مسدود است

راه ارتباطی ۲۰روستای زنجان همچنان مسدود است

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی ۲۰ روستا در استان زنجان همچنان مسدود است.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت راه‌های ارتباطی روستایی استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی چند روز گذشته با توجه به بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستا مسدود شده بود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش راهداران راه ارتباطی ۳۰ روستا بازگشایی‌شده است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به کولاکی که بوده راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در حوزه‌های استحفاظی زنجان، ماهنشان، زنجان و خدابنده همچنان مسدود است.

خوشکام تأکید کرد: راه ارتباطی این محورها هم با تلاش راهداران به‌زودی بازگشایی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تردد در تمام محورهای اصلی استان زنجان برقرار است و مشکلی برای تردد مسافران وجود ندارد.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: افرادی که قصد مسافرت دارند می توانند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند.

کد مطلب 3048141

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