استخدام افراد غیربومی باید در خوزستان ممنوع شود 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش تجلیل از كارگران، كارفرمایان و گروه های نمونه كار در خوزستان عنوان كرد: نقش پر رنگ كارگران در دوران انقلاب اسلامی بر هیچ فردی پوشیده نیست. در صورتی كه كارگران در سال های قبل از انقلاب در بخش های مختلف اعتصاب نمی كردند، رسیدن به نقطه پیروزی در انقلاب اسلامی به طول می انجامید.

وی افزود: البته نقش كارگران تنها به دوران قبل از انقلاب بسنده نمی شود بلكه در دوران پس از انقلاب نیز تلاش های بسیاری از سوی این قشر زحمتكش به منظور گردش صنعت و اقتصاد كشور انجام گرفت.

آیت الله حیدری با بیان اینكه استخدام در شركت های بزرگ مستقر در خوزستان باید به صورت ۱۰۰ درصدی بومی شود، گفت: استخدام افراد غیربومی به صورت كلی باید ممنوع شود. بسیاری از مشكلات حاشیه نشینی در استان خورستان ناشی از استخدام های غیربومی است.

وی اظهار كرد: بسیاری از تالاب های استان به دلیل فعالیت شركت های نفتی خشك شده اند. این مسئله مشاغل بومی همچون صیادی و كشاورزی را از بین برده است به همین دلیل اولویت اشتغال در این مناطق باید بومی گزینی باشد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان كرد: بسیاری از منابع خدادادی و درآمدهای كشوری در استان خوزستان حاصل می شود و به همین علت آمار بالای بیكاری در استان معنا ندارد.

وی با بیان اینكه یكی از عوامل افزایش بیكاری در استان ضعف فرهنگ اشتغال است، گفت: بسیاری از جوانان ما تنها به دنبال استخدام های دولتی هستند و سایر مشاغل را قبول ندارند. فعالیت های فرهنگی بسیاری در زمینه به منظور از بین بردن این نگرش غلط باید انجام بگیرد.